Gemelos digitales
La UVigo estudia cómo adaptar los sistemas de predicción meteorológica al tráfico para mejorar la seguridad viaria
El investigador Antón Núñez Seoane utiliza los datos de tiempos de viaje que ofrecen los paneles instalados en las calles de Vigo para realizar simulaciones microscópicas vehículo a vehículo
A partir de las tecnologías de gemelos digitales también ha desarrollado una herramienta para predecir el riesgo de choque por alcance
¿Qué pasaría si se eliminan los semáforos de la plaza de América? Es la cuestión planteada por el investigador Antón Núñez Seoane para poner a prueba un modelo de simulación microscópica del tráfico que le permite recrear situaciones vehículo a vehículo. Y, aunque los resultados no pueden utilizarse como referencia para remodelar esta compleja confluencia de seis grandes viales, no dejan de ser curiosos, porque indican que funcionaría mejor sin ellos.
«Simulei a praza e todos os viais que a rodean, medín os tempos dos semáforos in situ e utilicei a métrica Travel Time Index (TTI), que compara o tempo de viaxe en condicións normais e sen tráfico, e o modelo conclúe que o tráfico vai mellor sen eles. Pero é importante sinalar que a simulación é perfecta, é dicir, para que funcione ben os vehículos sempre saben cara onde van e nuncan chocan. Por iso digo que non é representantivo para tomar ningunha decisión», aclara.
El trabajo, que acaba de presentar en el primer congreso para jóvenes talentos científicos DCTIP 2026 organizado por Cintecx, forma parte de su investigación doctoral dentro del grupo GeoTech, que se centra en la aplicación de gemelos digitales (digital twins) a la mejora de la seguridad vial. «A miña tese é moi ampla porque é unha tecnoloxía que comprende moitos conceptos e foime levando por diferentes camiños ata tocar máis ou menos todos», explica.
Desde principios de año, Núñez ha calibrado su modelo de microsimulación utilizando los cálculos de rutas en tiempo real que se ofrecen en los diferentes paneles distribuidos por la ciudad de Vigo: «Estes datos de tempos de viaxe actualízanse cada tres minutos e levo case un ano recolléndoos de forma periódica e facendo unha labor de regularización porque ás veces os detectores fallan. E utilízoos para calibrar o modelo».
«Neste traballo recreo un escenario concreto, pero a partir do modelo de microsimulación ti podes estimar como vai estar o fluxo de tráfico dentro de cinco minutos ou media hora. É unha idea que xa non entra na miña tese, pero que seguramente se explorará máis adiante. Sería un resultado posterior. O funcionamento é similar ás previsións meteorolóxicas. Cando din que hai un 30% de posibilidades de chuvia significa que lanzaron o modelo un determinado número de veces e no 30% delas choveou ou déronse as condicións físicas para chover. Trasladando este concepto, poderíamos dicir, por exemplo, que hai un 40% de posibilidades de que se forme un atasco na praza de América entre as 12 e as 14 horas dese día», explica.
Su tesis, dirigida por Pedro Arias y Joaquín Martínez y que prevé finalizar este año, ya ha dado lugar a varios artículos científicos. En el primero abordaba el análisis de nubes de puntos para detectar taludes próximos a las carreteras y en junio presentó en un congreso celebrado en Nápoles un trabajo centrado en la comparación de métodos de predicción aplicados al estado del tráfico y la seguridad viaria.
Lo desarrolló dentro del proyecto europeo InfraROB, un consorcio de universidades y empresas liderado desde el grupo GeoTech para el desarrollo de máquinas y soluciones robotizadas que reduzcan la siniestralidad en los viales durante las obras de mantenimiento: «Durante as probas que fixemos nun tramo de autovía no Salnés utilizamos as gravacións realizadas cun dron para probar un sistema de evaluación do risco de choque entre O (conducción adecuada) e 1 (non adecuada) partir da posición e velocidade dos vehículos. E posteriormente, xa fora do proxecto, desenvolvimos un modelo de simulación para predecir a puntuación dos conductores. Como resultado dunha estadía na Universidade de Lund, onde son expertos recoñecidos en seguridade vial, tamén o comparamos coas técnicas estadísticas tradicionais que eles usan. O resultado foi que, en casos particulares, a microsimulación sae mellor porque depende dos vehículos que se detecten na escea».
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