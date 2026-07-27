La tienda de O Marisquiño abre sus puertas en A Laxe

La cuenta atrás para O Marisquiño ya se vive también en el Centro Comercial A Laxe. Hoy el festival ha abierto su tienda oficial, un espacio en el que los aficionados podrán hacerse con la colección de 2026 antes del arranque del evento.

Además de la venta de merchandaising, el establecimiento funcionará como punto de atención personalizada para resolver dudas sobre la programación, los horarios, los accesos y los servicios del festival. La tienda dispone de acceso tanto desde el exterior como desde el interior del edificio, con un horario de apertura de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Su apertura coincide, además, con la presentación del Plan de Movilidad de O Marisquiño, que contempla un refuerzo de las conexiones de Vitrasa y Mar de Ons para facilitar los desplazamientos hasta Samil y fomentar el uso del transporte público.

Durante los cuatro días de festival, Vitrasa incrementará las frecuencias de las líneas urbanas con destino a Samil, reforzará su servicio nocturno y volverá a poner en marcha el servicio especial de lanzaderas, que este año adaptará su recorrido a los puntos de mayor demanda y ampliará su capacidad. Asimismo, Mar de Ons aumentará el número de plazas ofrecidas en sus conexiones habituales entre Cangas y Vigo. Además, incorporará una hora de salida especial de regreso de Vigo a Cangas, a las 23.30 horas.

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Para quienes opten por vehículo privado, la organización recomienda el uso de los aparcamientos situados en las zonas de Bouzas y Balaídos y completar desde allí el trayecto hasta Samil a pie.