¿Dónde protegerse en Vigo de las olas de calor? El Gobierno incluye en su nueva red de refugios climáticos solo dos opciones y con horario reducido

«Hoy nos convoca una realidad incontestable. El mayor reto de nuestra era: la emergencia climática. La ciencia nos confirma que se acelera, con fenómenos extremos cada vez más frecuentes, intensos y duraderos». Así se pronunciaba este lunes la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la presentación de la Red de Refugios Climáticos, una iniciativa que surge en el marco del Pacto de Estado frente a la emergencia climática, pero que, al menos por el momento, en Vigo no es de gran utilidad, ya que no se cubren ni las tardes ni los fines de semana.

A diferencia de en otras comunidades, donde se han adherido otras administraciones e incluso entidades privadas, en Vigo y el resto de Galicia, el mapa de ubicaciones para protegerse frente a episodios de ola de calor se cuenta con los dedos de las dos manos, con apenas nueve alternativas en la Comunidad, de las cuales dos están en Vigo. Se trata de la delegación del Instituto Social de la Marina (ISM), en la avenida de Beiramar, y de la Oficina de Extranjería, en Teófilo Llorente.

Además, al tratarse de dependencias públicas, el horario para hacer uso de ellas en episodios de temperaturas extremas es muy reducido. En la leyenda del mapa que se puede consultar en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica, se recoge que la oficina de extranjería permitirá acceder de lunes a viernes entre las 09.00 y las 14.00 horas, mientras que en el caso del ISM, sus puertas estarán abiertas en días laborables entre las 11.00 y las 14.00 horas.

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En el conjunto del Estado, esta nueva red está conformada por más de 180 espacios públicos y accesibles de la Administración General del Estado, que en todo el territorio nacional estarán operativos este verano y cada año desde el 15 de mayo al 30 de septiembre. Además, se suman otras 941 ubicaciones planteadas por otras administraciones, ya sean en interiores o en el exterior, concentrándose buena parte en Cataluña, aunque también destacan otras comunidades como el País Vasco.