Pontevedra concentra uno de cada tres turistas que llegan a Galicia y gana peso el visitante extranjero

La provincia de Pontevedra concentró durante el pasado mes de junio el 34% de los visitantes que llegaron a Galicia, según los datos difundidos por la Diputación. El balance confirma además el creciente peso del mercado internacional, que ya representa cerca del 40% del total de turistas y aumentó un 3% respecto al mismo periodo de 2025.

Franceses, italianos y portugueses fueron las nacionalidades extranjeras más habituales entre quienes solicitaron información en el Palacete das Mendoza, sede de Turismo Rías Baixas. La tendencia refuerza la progresiva internacionalización de un destino que mantiene, no obstante, una fuerte dependencia del mercado nacional.

En términos generales, el número de visitantes recibido por la provincia aumentó un 1% en comparación con junio del año pasado. También mejoró la ocupación hotelera, que se situó un 2% por encima de la registrada en el mismo mes de 2025.

El crecimiento fue desigual según los principales destinos. La ciudad de Pontevedra protagonizó el mayor incremento, con una subida de la ocupación del 14%. En Vigo, los establecimientos hoteleros mejoraron sus cifras un 4,4%, mientras que Sanxenxo avanzó un 4% y O Grove se situó ligeramente por debajo de ese porcentaje.

Los primeros datos de julio apuntan a la continuidad del movimiento turístico. La oficina del Palacete das Mendoza había atendido hasta el momento de elaboración del balance a más de 4.300 personas. Ocho de cada diez eran españolas, principalmente procedentes de Madrid, Barcelona y Sevilla, mientras que el 20% restante llegaba sobre todo de Francia, Italia y Portugal.

La mayoría se aloja en hoteles y permanece en la provincia entre siete y quince días. Entre las principales motivaciones para elegir las Rías Baixas figuran la oferta de ocio y el Camino de Santiago.

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Precisamente, las rutas jacobeas que atraviesan la provincia registraron durante julio cerca de 32.000 peregrinos. El itinerario más transitado fue el Camino Portugués, con 15.283 caminantes, seguido muy de cerca por el Camino Portugués por la Costa, con 14.996. A mayor distancia se situaron la Vía da Prata, con 1.111 peregrinos, y el Camino de Invierno, con 323.