Once proyectos emprendedores toman el Puerto de Vigo con dos jornadas de actividades innovadoras

El talento emprendedor gallego sale a la calle este verano. Un total de once proyectos de emprendimiento y economía social convierten durante dos jornadas El Tinglado del Puerto de Vigo en un escaparate de innovación, creatividad y participación ciudadana a través de la celebración de ES-Factory Pop Up.

La exhibición, impulsada por la Xunta de Galicia, abre al público durante los días 30 y 31 de julio en la avenida Beiramar. Se trata de un espacio de encuentro donde los visitantes pueden descubrir y adquirir productos de origen gallego, conocer de cerca iniciativas emprendedoras y participar en una amplia programación de actividades gratuitas.

La directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, destacó que la cita «da visibilidad al talento emprendedor gallego y respalda el esfuerzo de quienes se atreven a transformar una idea en un proyecto empresarial». La directora animó a la ciudadanía a acercarse a la exposición, que definió como «una oportunidad para conocer proyectos muy diversos».

Además de la oferta comercial, el evento cuenta con una programación que incluye demostraciones de juegos de mesa, talleres de desarrollo personal, fotografía, joyería, cuentacuentos, conciertos y espectáculos de magia.

Las 11 propuestas

Las once propuestas participantes representan sectores variados. Desde los juegos de mesa de Buscalume; la educación en inclusión social de Elefantes Rosas; o las experiencias culturales gallegas de Petricor; hasta propuestas de bienestar y desarrollo personal como In Yourself; turismo sostenible con Aventeira-Xeocámping; cosmética natural y productos de alimentación con Nela Biosense y Belacolmea; salud mental con Arnela Educación; joyería artesanal con Pipa Pirita; orientación laboral dela mano de AEMOS; y el impulso a artistas emergentes de MIGRarte.

Noticias relacionadas

La inauguración se realiza este jueves 30 a las 16.30 horas con la actividad 'Xogando con Buscalume', seguida de un taller impartido por In Yourself y un concierto de ARIMagritte a las 20 horas. El viernes, la programación continua desde las 10.00 horas con talleres de fotografía y creación de joyas, además de nuevas sesiones de juegos, cuentacuentos y un espectáculo de magia que pondrá el broche final a la cita a las 19.30 horas. Las inscripciones pueden realizarse previamente a través de la página web oficial: https://popup.es-factory.eu/