¿Nuevo plan de futuro para dos «tesoros» de Vigo? Abanca retira del mercado su parte en los terrenos de Alfageme y La Artística

Fue en la antesala de la aprobación del nuevo Plan Xeral (PXOM) cuando, en la primavera de 2024, afloraron como activos en venta dos de los terrenos singulares de la ciudad para su futura urbanización. Dos edificaciones con arraigo histórico y una indeleble huella social pero entregados a la maleza durante años y convertidos en meros vestigios, una señal en los huesos del pasado industrial de Vigo. Los complejos de Alfageme y La Artística entraban entonces en el circuito comercial a través de Abanca, partícipe en ambos, aunque en muy distinto porcentaje: un 42,83% proindiviso en el de la antigua conservera y otro 19% en el de envases metálicos.

Han sido retirados del portal inmobiliario de la entidad financiera, Escoge Casa; el terreno de La Artística consta como «reservado» en el catálogo de la compañía Alsan Global Solutions. Solo este activo desvelaba su precio, 1,665 millones de euros, lo que equivaldría a un valor de toda la propiedad a unos 7,7 millones de euros. La porción propiedad de Abanca, ese 19%, se correspondía con 3.545 millones de euros, mientras que la parte restante estaba en manos de la Sareb (el banco malo, nacido tras la crisis del ladrillo), al menos de forma mayoritaria. En total, y de acuerdo a su referencia catastral, toda la parcela tiene una extensión de 16.412 metros cuadrados.

El suelo de La Artística, tal y como lo anunciaba Abanca (i.) y como consta ahora en la web de Alsan. / FdV

Tampoco hay rastro de la oferta por los terrenos de Alfageme, compartidos por Abanca con Aliseda, concebida como servicer de Banco Santander para la desinversión de activos de la era del ladrillo de Banco Popular —salió de su capital el pasado mes de mayo— y ahora propiedad del fondo norteamericano Blackstone. Este mismo gigante inversor controla otro gran espacio en la ciudad, en Jacinto Benavente, a través de la mercantil Inversiones Inmobiliarias Canvives. Suyos son los inmuebles de los números 17, 19 y 21 de esta calle, en los que en su día operaron las empresas Pescados Molagón y Frigodis, filial de Pescanova SA. A cierre de 2025, Blackstone tenía en Galicia existencias por 80,5 millones de euros, un 20% menos que el año anterior.

Un revés

En diciembre del año pasado la Xunta, con el expediente 2025AAE3027, asestó un duro revés al desarrollo urbanístico del suelo de La Artística. La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático determinó que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) diseñado por los promotores del ámbito debía someterse a una evaluación ambiental ordinaria y no simplificada «xa que pode ter efectos significativos sobre o medio ambiente». E hizo lo mismo, en enero de este 2026, con el de Alfageme (expediente 2025AAE3035). En este último caso, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural determinó, entre otras consideraciones, que la propuesta de los promotores (Abanca, Aliseda e Inversiones Inmobiliarias Canvives) «resulta moi inapropiada» y que era «inviable» desde el punto de vista de la protección del patrimonio cultural.

Aspecto actual del complejo de Alfageme desde la calle Tomás Alonso. / Pablo Hernández Gamarra

Para los antiguos terrenos de La Artística, el proyecto preveía una edificabilidad de 21.600 metros cuadrados, un 85% para uso residencial y el 15% restante para terciario. La alternativa escogida por los promotores diseñaba dos grandes bloques de pisos y cedía al Concello el edificio de la Gran Fábrica (1942) para destinarlo a equipamiento público y trasladaba los restos del taller mecánico (1919). Para los de Alfageme, tres bloques de viviendas de hasta 12 alturas, con la demolición de los edificios de naves de almacén y comedores. A juicio de los técnicos de la Xunta, «algo inexplicable ao ser un exemplar único, propio da arquitectura industrial da época de mediados do século XX». La nave de Alfageme, obra del arquitecto Manuel Gómez Román, está catalogada de especial protección, al igual que la forma del jardín, el hórreo o el cruceiro.

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De otro arquitecto de renombre, Jenaro de la Fuente Álvarez, es otra edificación ubicada en un espacio que también ha sido recalificado para construcción residencial: la de la antigua fábrica de Albo en Jacinto Benavente. El PXOM determina una «restauración o rehabilitación» en la que, además, «no se podrá producir cualquier actuación sobre las edificaciones catalogadas sin la previa autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural».