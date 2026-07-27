Las Islas Cíes recuperan la normalidad: las playas de Rodas y Figueiras vuelven a ser aptas para el baño

El agua de las playas de Rodas y Figueiras, en las Islas Cíes, vuelve a ser apta para el baño. Tras tres días desanconsejado por contaminación microbiológica, la Consellería de Sanidade acaba de notificar al Concello de Vigo que las últimas analíticas han dado resultado favorable. «A Xunta, a través da Consellería de Sanidade, vén de comunicarlle ao Concello de Vigo que as últimas análises da auga realizada nas praias de Rodas e de Figueiras, nas Illas Cíes, amosan que xa son aptas de novo para o baño», asegura.

Según informan desde las Consellerías de Sanidade y también de Medio Ambiente, dado el carácter «excepcional» de la situación que se anunció el pasado viernes, y al tratarse de un parque natural, se estableció un seguimiento específico de la contaminación detenctada. Según informan, tras varios análisis del agua en las últimas horas, actualmente los valores de enterococos intestinales y de escheichia coli indican «valores normales» con lo que «no suponen un riesgo para la salud de los bañistas».

«Desde a Consellería de Sanidade, no marco do Programa de vixilancia sanitaria das zonas de baño de Galicia, continuarase co seguimento habitual da evolución da calidade microbiolóxica da auga», afirman.

La Consellería de Sanidade recomendó no bañarse en la playa más famosa de Galicia y reconocida a nivel mundial: la de Rodas, pero también la de Figueiras. La última analítica realizada por los técnicos de la Xunta había arrojado contaminación microbiológica en el agua «de forma puntual», lo que llevó a extremar la precaución y avisar al Concello de Vigo para que colocara en ambos arenales señales que desaconsejarn el baño. Los carteles e mantuvieron todo el fin de semana.

«As mostras recollidas o pasado 21 de xullo evidenciaron presenza bacteriana en proporcións superiores ás normais. Tan pronto como se coñeceron estes resultados, Sanidade comunicou esta situación ao Concello de Vigo, para que sinalizase as dúas praias coa recomendación temporal de non bañarse, co obxectivo de protexer a saúde das persoas usuarias. Na actualidade, as autoridades competentes están a investigar a orixe deste episodio de contaminación. Mentres non se dispoña de novos resultados analíticos que permitan confirmar a recuperación da calidade da auga, mantense a recomendación sanitaria de absterse do baño en ambas as dúas zonas», aseguraron el pasado viernes desde la Consellería de Sanidade.

«As analíticas realizadas polo Laboratorio de Saúde Pública de Galicia detectaron a presenza de bacterias nunha porcentaxe que non é recomendable para o baño das persoas. Así, o Concello vese na obriga de non recomendar temporalmente o baño nos areais de Rodas e Figueiras ata que se elimine esta contaminación na auga», ha informado el Concello de Vigo a través de un comunicado oficial.

Los límites de contaminación en las aguas de baño de Galicia, vigilados por la Consellería de Sanidade se basan en la presencia de dos bacterias fecales: Escherichia coli y Enterococcus intestinalis. Se desaconseja el baño cuando se superan los 500 NMP/100 ml en enterococos o los 800 NMP/100 ml en E. coli. Según la página oficial de la Consellería de Sanidade, en ambos casos se detectó un valor de 2005.