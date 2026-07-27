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Un hotel flotante de lujo atraca en Vigo

El exclusivo superyate alemán «Buccara Latitude», de 55 metros de eslora y completamente renovado en 2020, cuenta con piscina en cubierta, jacuzzi, sauna, amplios espacios exteriores y una completa oferta de ocio acuático que incluye motos de agua, tablas de paddle surf, kayaks, esquís acuáticos, equipos de snorkel y embarcaciones auxiliares

El megayate de lujo «Buccara Latitude», este lunes en Bouzas.

El megayate de lujo «Buccara Latitude», este lunes en Bouzas. / Pablo Hernández Gamarra

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R.V.

Entre los cruceros y grandes buques que visitan habitualmente el puerto de Vigo, este lunes llamó la atención una embarcación de un perfil muy diferente. El Buccara Latitude, un exclusivo superyate de 54,7 metros de eslora, hizo escala en la ciudad, concretamente en Marina Davila, donde su elegante silueta y sus cubiertas repletas de comodidades no pasaron desapercibidas.

Construido en Alemania en 1973 por el astillero Hitzler Werft y sometido a una profunda remodelación en 2020, el barco combina el encanto de un yate clásico con las prestaciones propias de las embarcaciones de lujo actuales. Concretamente, pese a que fue construido como barco de aprovisionamiento de hielos, posteriormente se convirtió en un yate para gente adinerada. Dispone de seis camarotes con capacidad para doce huéspedes, atendidos por una tripulación de dieciséis personas, una cifra que da idea del nivel de servicio que ofrece a bordo.

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Lejos de ser un simple medio de transporte, el Buccara Latitude está concebido como un auténtico hotel flotante. Cuenta con piscina en cubierta, jacuzzi, sauna, amplios espacios exteriores y una completa oferta de ocio acuático que incluye motos de agua, tablas de paddle surf, kayaks, esquís acuáticos, equipos de snorkel y embarcaciones auxiliares para acceder a calas y playas. Su velocidad de crucero ronda los ocho nudos y dispone de una autonomía cercana a las 10.000 millas náuticas, suficiente para afrontar largas travesías oceánicas sin necesidad de repostar.

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