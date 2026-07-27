La empresa municipal de vivienda de Vigo nace sin votos en contra, pero con críticas de la oposición: «Es la forma de actuar en una cuestión tan importante»

El último pleno del actual curso político en el Concello de Vigo sirvió para dejar los deberes hechos no solo en materia de movilidad, con la culminación de los trámites para implantar las zonas de bajas emisiones, sino también para hincarle el diente a la principal preocupación de la sociedad. En este sentido, cobra importancia la aprobación inicial de la memoria para la creación de la Empresa Municipal de Vivienda de Vigo, que se encargará de la promoción y construcción de inmuebles, gestión de los que adquiera el Concello o las políticas de rehabilitación. Nace sin votos en contra (PP y BNG se abstuvieron), pero entre críticas de ambos grupos.

«Es una forma integral de participar y entrar pese a la ausencia de competencias y después de que la Xunta no construyese ninguna vivienda de alquiler a precio tasado desde 2009. Estamos encantados de esta decisión, porque es la forma de actuar en una cuestión tan importante para tanta gente, no vamos a parar hasta resolver el problema», explicó el alcalde vigués, Abel Caballero, para cerrar el debate plenario, en el que antes la concejala de Urbanismo, María José Caride, destacó el «paso á fronte» con esta decisión, que implicará actuar en las 200 viviendas de Santa Cristina, gestionar el edificio de Esturáns o comprar inmuebles. «Será un instrumento áxil, eficiente e viable con fins 100% públicos e de interese social, acurtará prazos, dará vantaxes fiscais», explicó Caride.

Mientras, la portavoz del PP local, Luisa Sánchez, censuró el capital previsto para iniciar la trayectoria de la empresa y las vías de financiación. «Los alquileres serán superiores a los de una auténtica política de vivienda social, quieren recuperar cuanto antes el dinero invertido pese a disponer de remanentes y poder usar esos recursos», criticó la popular, recordando que pese a los anuncios, «no hay un solo ladrillo puesto».

Por su parte, el líder del BNG, Xabier P. Igrexas, confía en que «non sexa unha empresa baleira, senón que debe ser funcional e non un amago para que pareza que van facer algo». El nacionalista pide al gobierno local que «non ceda á especulación» y ve elevados los alquileres de los que se habla para las familias. «Acaso pensan que a maioría percibe as súas retribucións?» concluyó.

El impulso de la EMVigo no fue el único asunto que defendió María José Caride, que también explicó los detalles de la nueva ordenanza de tramitación de licencias urbanísticas, que persigue agilizar los permisos en aquellos proyectos que no precisen un análisis pormenorizado adaptando la norma a la legislación vigente. Por parte del BNG, Igrexas habla de «un paso en falso cunha desregulación encuberta e debilitamento da seguridade urbanística», mientrras que el popular Miguel Martín, cuyo grupo votó a favor, coincidió con el gobierno local «na necesidade de reducir tempos». Los partidos de la oposición sí coincidieron en reclamar más personal y medios para la Gerencia de Urbanismo, mientras que Caride defendió que Vigo es el concello más ágil de Galicia al conceder licencias.