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El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica

La Unidad de Cardiología Intervencionista realiza con éxito las tres primeras intervenciones con un dispositivo diseñado específicamente para esta patología y prevé beneficiar a unos 25 pacientes al año en el sanitaria de Vigo

La Unidad de Cirugía Intervencionista del Cunqueiro, encargada de realizar esta pionera intervención.

La Unidad de Cirugía Intervencionista del Cunqueiro, encargada de realizar esta pionera intervención. / FdV

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R.V.

El Hospital Álvaro Cunqueiro ha realizado por primera vez en España el implante de un nuevo tipo de válvula cardíaca para el tratamiento de la insuficiencia aórtica grave sintomática en pacientes con elevado riesgo quirúrgico. La Unidad de Cardiología Intervencionista ha implantado con éxito este dispositivo a tres pacientes, que ya han recibido el alta hospitalaria y evolucionan favorablemente.

La intervención supone un avance en el tratamiento de una enfermedad para la que hasta ahora no existía una válvula transcatéter desarrollada específicamente. El nuevo dispositivo, denominado Jenavalve, ha sido diseñado para tratar la insuficiencia aórtica, una patología que se produce cuando la válvula aórtica no cierra correctamente y parte de la sangre regresa al ventrículo izquierdo, obligando al corazón a realizar un sobreesfuerzo que, con el tiempo, puede provocar fatiga, dificultad para respirar o hinchazón de las piernas.

El jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista del complejo hospitalario vigués, José A. Baz, destacó que hasta ahora se empleaban válvulas utilizadas habitualmente para la estenosis aórtica, con resultados desiguales y un mayor riesgo de complicaciones. Según explicó, la principal innovación de la Jenavalve radica en su sistema de fijación mediante tres clips que permiten un anclaje completo y una adaptación precisa a la anatomía de la válvula cardíaca.

Baz valoró de forma muy positiva los primeros resultados obtenidos y subrayó que esta tecnología permitirá ofrecer a los pacientes «un tratamiento eficaz y seguro» frente a una patología que hasta ahora disponía de opciones terapéuticas limitadas.

El implante se realiza mediante una técnica mínimamente invasiva. La válvula se introduce a través de un catéter por una punción en la arteria femoral, evitando la cirugía a corazón abierto y la necesidad de detener el órgano. Este procedimiento reduce el riesgo de complicaciones, acorta la estancia hospitalaria y favorece una recuperación más rápida, especialmente en pacientes con un elevado riesgo quirúrgico.

La elección del Hospital Álvaro Cunqueiro para llevar a cabo el primer implante de este dispositivo en España responde, según explicó el responsable de la unidad, a la experiencia acumulada por el centro en procedimientos cardíacos transcatéter. El equipo realiza alrededor de 350 implantes de válvulas cardíacas al año, entre válvulas aórticas, mitrales y tricúspides, una actividad que lo sitúa entre los hospitales con mayor volumen de este tipo de intervenciones.

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La previsión del Área Sanitaria de Vigo es implantar esta nueva válvula a unos 25 pacientes al año con insuficiencia aórtica, ampliando así las posibilidades de tratamiento para personas que, por su perfil clínico, presentan un alto riesgo para someterse a una intervención quirúrgica convencional.

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