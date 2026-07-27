El Concello de Vigo anuncia la fecha de venta de entradas para el concierto de Viva Suecia con un mensaje de alarma

La popular banda murciana Viva Suecia es uno de los platos fuertes de la nueva edición de los conciertos de verano en el auditorio de Castrelos. El grupo actuará el viernes 14 de agosto a las 22.00 horas, en una noche en la que no faltarán sus grandes temas, como El Bien o No hemos aprendido nada.

Viva Suecia, uno de los principales referentes del indie español, llega a Vigo con su gira Hecho en tiempo de paz. Fue la primera confirmación oficial de las actuaciones celebradas en el recinto vigués, tras las numerosas peticiones recibidas.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Todos aquellos espectadores que deseen presenciar el concierto desde la platea, podrán comprar las entradas el próximo martes 4 de agosto mediante el sistema municipal habitual. Las 5.000 reservas que se ofrecen saldrán a disposición del público divididas en dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. El matutino será de 09.00 a 14.00 horas y el vespertino de 16.00 a 21.00 horas.

Un total de 2.500 billetes estarán disponibles en cada tanda, de los cuales 500 se pueden adquirir de forma telemática. El precio de cada entrada es de 15 euros y tiene carácter nominativo, por lo que no será posible su reventa o cesión a otra persona.

¡Peligro, estafa!

El alcalde de Vigo, Abel Cabellero, alertó especialmente sobre las estafas que pueden conllevar los anuncios de reventa publicados en distintas plataformas, tal y como avanzó FARO con relación al concierto de The Corrs, logrando que se retiraran estas publicaciones.

Los billetes están identificados con el DNI del solicitante, que podrá ser requerido a la puerta del evento. «Los que compren en la reventa están siendo estafados», advirtió, dejando claro que se trata de una práctica ilegal.