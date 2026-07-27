Tradición musical
'Cancións dos nosos barrios' reúne a 20 agrupaciones para celebrar la música popular en un certamen gratuito
La XVIII edición arranca este martes 28 en la finca de San Roque con nuevas incorporaciones en la programación
La música popular vuelve a llenar de vida la finca de San Roque esta semana. Vigo se prepara para disfrutar de una cita tradicional del verano: la celebración del XVIII Certamen Cancións dos Nosos Barrios. Durante cuatro jornadas consecutivas, que arrancan este martes 28 de julio hasta el viernes 31, los cantos de taberna se convierten en uno de los protagonistas de la programación cultural de la ciudad olívica.
Lo que comenzó hace dieciocho ediciones como una iniciativa para unir a los barrios vigueses a través de la música tradicional, se ha consolidado como una propuesta que contribuye a mantener vivo el folclore de la comunidad. Año tras año, el festival ha ido creciendo hasta reunir no solo a agrupaciones de distintos barrios de Vigo, sino también a formaciones procedentes de otros municipios de la provincia de Pontevedra. Esta vez, nuevas incorporaciones se suman a la programación con el fin de mantener intacto el espíritu popular del evento.
Participan 20 grupos que actúan de manera gratuita, la mayoría de ellos nacidos alrededor de los cantos de taberna. Mientras ultiman los ensayos, los vecinos ya esperan con ilusión el arranque de las jornadas. El evento, organizado por la Asociación Cancións dos Nosos Barrios, se desarrolla en horario de 18:30 a 21:00 horas, con entrada libre para todos los asistentes.
Programa de actuaciones
Martes, 28 de julio
- Lirolua
- Loureiro Verde
- Montecelo
- Cordas e Voces
- Os Silandeiros
Miércoles, 29 de julio
- Tarxa
- Os Bohemios
- Mistura
- A Xaiba
- Arco da Vella
Jueves, 30 de julio
- O Coto do Carballal
- Grupo Amieiro
- Grupo Maruxia
- Arume
- Airiños do Mar de Teis
Viernes, 31 de julio
- Ondas da Ría
- Son do Val
- Lembranzas Moañesas
- Baiona Bay
- A de Sabas de Teis
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