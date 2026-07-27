'Cancións dos nosos barrios' reúne a 20 agrupaciones para celebrar la música popular en un certamen gratuito

La música popular vuelve a llenar de vida la finca de San Roque esta semana. Vigo se prepara para disfrutar de una cita tradicional del verano: la celebración del XVIII Certamen Cancións dos Nosos Barrios. Durante cuatro jornadas consecutivas, que arrancan este martes 28 de julio hasta el viernes 31, los cantos de taberna se convierten en uno de los protagonistas de la programación cultural de la ciudad olívica.

Lo que comenzó hace dieciocho ediciones como una iniciativa para unir a los barrios vigueses a través de la música tradicional, se ha consolidado como una propuesta que contribuye a mantener vivo el folclore de la comunidad. Año tras año, el festival ha ido creciendo hasta reunir no solo a agrupaciones de distintos barrios de Vigo, sino también a formaciones procedentes de otros municipios de la provincia de Pontevedra. Esta vez, nuevas incorporaciones se suman a la programación con el fin de mantener intacto el espíritu popular del evento.

Participan 20 grupos que actúan de manera gratuita, la mayoría de ellos nacidos alrededor de los cantos de taberna. Mientras ultiman los ensayos, los vecinos ya esperan con ilusión el arranque de las jornadas. El evento, organizado por la Asociación Cancións dos Nosos Barrios, se desarrolla en horario de 18:30 a 21:00 horas, con entrada libre para todos los asistentes.

Programa de actuaciones

Martes, 28 de julio

Lirolua

Loureiro Verde

Montecelo

Cordas e Voces

Os Silandeiros

Miércoles, 29 de julio

Tarxa

Os Bohemios

Mistura

A Xaiba

Arco da Vella

Jueves, 30 de julio

O Coto do Carballal

Grupo Amieiro

Grupo Maruxia

Arume

Airiños do Mar de Teis

Viernes, 31 de julio