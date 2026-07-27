Atresmedia, Telecinco, RTVE o TVG: Vigo se consolida como plató de obras audiovisuales

Vigo se consolida como escenario principal de varias obras audiovisuales. Cada vez son más los títulos que eligen como epicentro de las grabaciones a la ciudad olívica, que mantiene en 2026 un considerable ritmo de rodaje. El balance anual hasta julio deja una cifra de 20 producciones desarrolladas en el entorno vigués que serán destinadas a plataformas como Atresmedia, Telecinco, RTVE o TVG. Ello supone una media de más de tres creaciones mensuales. Los proyectos abarcan formatos muy diversos. Desde largometrajes y series hasta documentales, programas de televisión, videoclips, anuncios publicitarios o cortometrajes, además de prácticas estudiantiles.

Entre las iniciativas destaca la nueva película del director Juanjo Giménez, cuyo título todavía no ha sido desvelado. El rodaje comenzó el pasado 13 de julio y está previsto que se prolongue hasta mediados de agosto. Las localizaciones se encuentran repartidas por distintos puntos de la ciudad, como son Bouzas, la calle Tomás Alonso, la Plaza de Compostela, el cementerio de Pereiró, la Sala Ártika o la Clínica Concheiro. La producción supone una nueva oportunidad para dar a conocer Vigo y continuar atrayendo a proyectos reconocidos.

La serie Ágata y Lola, producida por Portocabo, destaca en el ámbito de la ficción televisiva. Fue rodada entre octubre del pasado 2025 y mediados de febrero de este año y se estrenó el 12 de julio en la plataforma digital Atresmedia, antes de su futura emisión en la cadena de televisión Antena 3. Numerosos son los espacios vigueses que dan vida a la historia de esta obra audiovisual. Ejemplo de ello son la Plaza de la Independencia, las calles Policarpo Sanz, Carral, García Olloqui o García Barbón, el CEIP Escultor Acuña, el Museo do Mar, los antiguos juzgados de la calle Lalín, la playa de O Tombo do Gato, la Ciudad de la Justicia, el cementerio de Santa Baia de Alcabre o el restaurante Patouro, entre muchas otras ubicaciones.

Dos de los actores de la nueva serie 'Ágata y Lola' durante la grabación en Vigo. / Jaime Olmedo

Bimba y Lola

Los documentales también ha tenido una presencia significativa a lo largo del año. Se han rodado Constelaciones, dirigida por Antonio Caravaca; Amor, de David González; y La última voluntad, bajo la dirección de Beatriz Elola. En el caso de esta última, parte del rodaje se desarrolló en los exteriores de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en la calle Velázquez Moreno, así como en la fortaleza de O Castro.

A estas producciones se suman el cortometraje A meiga, dirigido por Mario Ramos, y el videoclip Lotus, que amplían la diversidad de proyectos desarrollados en la ciudad olívica. También el sector publicitario ha elegido Vigo y su entorno como plató. La firma de moda 'Bimba y Lola' grabó dos campañas promocionales. Una de ellas en las Islas Cíes y la otra transcurre por diferentes calles y espacios del centro urbano, tales como Marqués de Valladares, Policarpo Sanz, la Alameda o la zona del Náutico.

RTVE y TVG

Por su parte, varios programas de televisión nacionales y autonómicos se han grabado en la ciudad. RTVE desplazó sus equipos para los espacios Al margen de todo, El escarabajo verde, España de barrio y De seda y hierro. Este último rodó en la playa de Samil y en la asociación de daño cerebral Alento, mientras que El escarabajo verde eligió el mirador de A Guía y España de barrio se centró en el Casco Vello. A ellos se suma Tarde Piaches, de la Televisión de Galicia (TVG).

La actividad audiovisual se extiende hasta el ámbito formativo. Los proyectos de prácticas estudiantiles Profetas y Quinquis, Marcos and Bros, Dicotomía, Dos formas de amar, Préndela y Silver Bullet, reflejan el talento emergente vinculado a Vigo.