Arranca la humanización de Cesáreo Vázquez con 1,85 millones para su primera fase

El Concello de Vigo ha iniciado la primera fase de la humanización de la avenida Cesáreo Vázquez, una actuación largamente esperada por los vecinos de San Miguel de Oia y que comenzó por el tramo comprendido entre los números 75 y 159. Los trabajos supondrán una inversión de 1.855.000 euros y se centrarán inicialmente en la renovación de las infraestructuras subterráneas.

El proyecto prevé sustituir las redes de saneamiento y abastecimiento, que presentan roturas recurrentes y han provocado en los últimos años filtraciones, pérdidas de agua, interrupciones del servicio y afecciones al tráfico. Los colectores antiguos serán reemplazados por otros de nueva generación para mejorar el funcionamiento de la red y reducir el riesgo de nuevas averías.

La intervención constituye el primer paso de la transformación integral de Cesáreo Vázquez, para la que el Gobierno municipal calcula una inversión global de 4,2 millones de euros. El objetivo, según explicó el alcalde, Abel Caballero, es convertir la vía en una calle renovada, moderna y dotada de mejores servicios urbanísticos.

La obra llega después de años de anuncios y reclamaciones vecinales por el estado de una arteria fundamental para las comunicaciones de Oia. Los residentes han denunciado en reiteradas ocasiones la proliferación de baches, socavones y reparaciones provisionales en una carretera con numerosas viviendas y que también sirve de acceso al CEIP Ría de Vigo.