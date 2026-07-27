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El albergue del Berbés recibe a su peregrino 50.000 en pleno récord del Camino de la Costa

Mario Rodrigues, de 66 años, natural de Viana do Castelo y residente en Canadá, alcanzó este lunes la cifra simbólica cinco años después de la apertura de las instalaciones

Mario Rodrigues, con representantes de la hostelería local y Ana Ortiz.

Mario Rodrigues, con representantes de la hostelería local y Ana Ortiz. / FdV

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R. V.

El albergue público de peregrinos del Berbés ha alcanzado este lunes los 50.000 usuarios desde su apertura, en julio de 2021. El encargado de redondear la cifra fue Mario Rodrigues Ribeiro, un portugués de 66 años, natural de Viana do Castelo y residente en Canadá, que recorre por tercera vez una ruta jacobea después de haber completado el Camino Francés y el Portugués tradicional.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, recibieron al caminante en las instalaciones del Casco Vello, acompañado por representantes del comercio y la hostelería de la ciudad.

La Xunta aprovechó el hito para reivindicar la inversión de 1,8 millones de euros destinada a rehabilitar los edificios que albergan el primer establecimiento público para peregrinos de Vigo. «Los números avalan la decisión que tomamos para recuperar estos inmuebles en un lugar emblemático», señalaron los representantes autonómicos.

El albergue Juan Manuel López-Chaves funciona a pleno rendimiento desde hace cinco años y dispone de 90 plazas repartidas en siete habitaciones. El inmueble, de seis plantas y adaptado para personas con movilidad reducida, cuenta también con cocina, comedor, zona de ocio y aseos.

El Camino de la Costa sigue creciendo

El aniversario coincide con un nuevo máximo del Camino Portugués de la Costa, la ruta jacobea que atraviesa Vigo. Según los datos ofrecidos por la Xunta, más de 57.700 caminantes han recogido ya este año la Compostela después de pasar por la ciudad, lo que representa un crecimiento del 22 %.

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Ortiz considera, además, que la cifra real es superior, puesto que muchos peregrinos no solicitan la acreditación al llegar a Santiago. Desde que el Camino Portugués de la Costa fue reconocido oficialmente, en mayo de 2016, más de 350.000 personas han realizado este itinerario.

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