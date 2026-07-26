Cazafantasmas en Balaídos, la graduación de la ESAD, 'Los Chuchys" de boda y las superestrellas del Mundial

El verano no ha podido arrancar en Vigo de forma más variada. Algo raro había por el barrio a orillas del Lagares y no hubo más remedio que llamarlos. La agrupación «Amigos de la ciencia ficción» de Vigo acudió el pasado 8 de julio al rescate del campamento artístico de la Asociación de vecinos Val do Fragoso.

Armados con sus mochilas y pistolas, mono de obra, botas y la mejor de sus sonrisas, este colectivo de amantes del cosplay hizo las delicias de los más pequeños, nacidos cuatro décadas después del estreno de la icónica película de Ivan Reitman.

Allí actuaron, bailaron y hasta tuvieron tiempo de realizar caretas de Mini Stay Puft, el bonachón villano del film. Ahí los tenemos posando ante el letraro del estadio de Balaídos, de izquierda a derecha, a María Jose Rognia, Miguel Blanes, Daniel Varela y Honorio Arribas. Los auténticos «Cazafantasmas» de Vigo y Galicia, como bien acreditan en sus redes sociales.

Su cara de satisfacción después de cumplir la misión encomendada por la asociación vecinal parece que lo dice todo. Quien sabe, quizás el Celta deba tomar nota y contratar sus servicios ante posibles visitas de equipos «galácticos», momento en el que ya ha sonado en más de una ocasión su banda sonora.

Y es que, ¿a quién iban a llamar si no?

«Amigos de la ciencia ficción», como Cazafantasmas /

Graduados, ¡a escena!

Elegantes y sin necesidad de fingir la emoción por lo que estaban viviendo. Ahí tienen a los alumnos en la Gala de Graduación da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia en los grados de Especialidades de Interpretación, Dirección escénica e Dramaturxia ou Escenografía. Además de las fotos de cada clase, no faltó la de familia al completo con algunos de los profesores en el acto que tuvo lugar a finales de junio.

En definitiva, uno de los últimos pasos antes de convertirse en auténticoas profesionales ¡Quédense con sus caras! Actuarán el 22 de agosto en Bouzas.

'Superestrellas' por la selección

La pasión por el Mundial hace que durante un mes se cambien los furanchos y festivales por las pantallas gigantes y las camisetas de fútbol. Ahí están Reyes, Ángela, Noa, Mar, Katy y Aitana —no la de la canción— disfrutando de la final en Redondela el pasado domingo.

Reyes, Ángela, Noa, Mar, Katy y Aitana

‘Los Chuchys’ se fueron de boda a Oia

Hay eventos que marcan el fin de una era, o el paso a una nueva todos juntos. Ahí tienen al grupo de ‘Los chuchys’ amigos desde la veintena que el pasado 11 de julio celebraron en el Gran Talaso de Oia la boda de David y Rosa.

El curioso apodo de esta pandilla viene del nombre que utilizaba el ahora marido para las chicas cuando estaba en las discotecas. Ya retirado del mundo de la noche, conservan la alegría y las ganas de fiesta.