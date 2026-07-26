El Vao se rinde a la tradición con una multitudinaria Romaría da Buxaina

El sonido de las gaitas y la música tradicional volvió a envolver este domingo la carballeira de la capilla de O Vao. Desde el mediodía, la Romaría da Buxaina transformó este rincón de Coruxo en un punto de encuentro para varias generaciones, que compartieron una jornada de convivencia en torno a la cultura popular gallega antes de que el barrio abra este lunes sus puertas a las tradiciones de otros continentes con una nueva edición del Festival Internacional de Coruxo.

El programa comenzó con la actuación de Tres Pés, que puso la banda sonora a una mañana en la que el público fue ocupando paulatinamente el recinto. Poco después llegaron las Tradiolimpiadas, una propuesta centrada en los juegos tradicionales que volvió a atraer tanto a los más pequeños como a los adultos, recuperando actividades que forman parte del patrimonio cultural gallego.

La fiesta continuó por la tarde con la actuación del grupo Pataghullos y una de las citas más esperadas por los niños, la fiesta de la espuma, que refrescó una jornada de marcado ambiente estival. A continuación, la música volvió a convertirse en protagonista con una foliada abierta en la que vecinos y asistentes pudieron sumarse cantando, tocando instrumentos o bailando, en una celebración participativa que convirtió al público en parte del espectáculo.

La Romaría da Buxaina volvió así a reivindicar la cultura tradicional como un elemento vivo, capaz de reunir a personas de todas las edades alrededor de la música, el baile y las costumbres populares. La organización, el Grupo Etnográfico A Buxaina, mantiene desde hace años el objetivo de combinar la conservación de la identidad gallega con espacios abiertos a la convivencia y al intercambio cultural.

Ese relevo llegará este lunes con el Festival Internacional de Coruxo, una cita ya consolidada en el calendario estival de Vigo. El campo de O Vao acogerá desde las 21.00 horas un encuentro en el que compartirán escenario agrupaciones procedentes de Letonia, Panamá, Perú y Galicia, ofreciendo al público un recorrido por músicas, danzas y tradiciones de distintos rincones del mundo. Las puertas del recinto abrirán media hora antes y la entrada será gratuita.

La edición de este año incorpora además una novedad simbólica. Los carteles que anuncian ambas jornadas fueron elegidos entre los trabajos presentados al primer concurso de diseño organizado en centros educativos de Coruxo y su entorno, una iniciativa con la que A Buxaina busca implicar a las nuevas generaciones en la promoción y difusión de las actividades culturales de la parroquia.

Noticias relacionadas

Con la romería ya celebrada y el festival internacional a las puertas, O Vao vuelve a demostrar que la tradición y la diversidad pueden convivir sobre un mismo escenario, convirtiendo a Coruxo durante dos días en un punto de encuentro entre la cultura gallega y las expresiones populares llegadas de diferentes países.