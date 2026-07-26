Teis, Castrelos, Torrecedeira y Navia, las zonas de Vigo con más inquilinos morosos

Los inquilinos morosos han aumentado en Vigo de forma considerable en los últimos años, especialmente desde la pandemia. Cada vez es más habitual que los propietarios se encuentren con arrendatarios que dejan de pagar la renta mensual durante meses y, pese a que terminan el contrato, deciden aferrarse a la vivienda. En estos casos, si se trata de familias vulnerables, es prácticamente imposible conseguir que un juez autorice un desahucio. Circunstancias como esta han provocado que muchos dueños de inmuebles hayan decidido retirarlos del mercado del alquiler y centrarse en el turístico o, directamente, buscar una venta.

La mediación entre arrendatario y arrendador no siempre funciona, y el segundo por tanto tiene que buscar alternativas. Prueba de ello es que, desde el inicio del verano, unos cien propietarios de viviendas de Vigo han contratado a empresas de desalojo exprés, que no solo se dedican a mediar con okupas, sino también trabajan con inquilinos morosos. Es más, se ha convertido ya en su primera fuente de ingresos: cobran desde 3.000 euros por la recuperación de un piso. Una de las que tiene mayor actividad en la ciudad es Desokupa 24 horas. «La mayor parte de los conflictos que atendemos están relacionados con el impago continuado de rentas, con arrendatarios que permanecen en la vivienda una vez finalizado el contrato o con otras situaciones que impiden al propietario recuperar su inmueble en un plazo razonable», explica el gerente de esta empresa, Franciso Fernández.

Según apuntan varias de estas empresas, Torrecedeira, Teis, Castrelos y Navia se han convertido en las zonas de Vigo con una mayor cantidad de inquilinos morosos. En el caso de los okupas, habría que incluir también el barrio de O Calvario. Precisamente, la Policía Local de Vigo ha estado recientemente visitando zonas críticas de okupación para intentar llevar un registro de las viviendas de Vigo que están con okupas. El objetivo de esta actuación busca sobre todo controlar esos inmuebles y evitar posibles conflictos con los vecinos.

Cada vez son más los propietarios que intentar prevenir al máximo estos conflictos. Por ejemplo, antes de alquilar una vivienda, hacen estudios muy minuciosos sobre la solvencia de los potenciales inquilinos, además de formalizar contratos claros y actuar desde el primer incumplimiento para que la situación no se enquiste y se llegue a un punto donde sea muy recuperar la vivienda.

También en pisos turísticos

Estos problemas no se reducen únicamente al alquiler vacacional. Los pisos turísticos tampoco se libran. En los últimos tiempos, se han registrado numerosos casos de visitantes que se atrincheran una vez acabada su estancia en alquileres vacacionales y el propietario no consigue echarlos ni llamando a la Policía ni presentando una denuncia. Es decir, hay personas que contratan una vivienda de uso turístico en la ciudad a través de plataformas como Booking o Airbnb por un período concreto, pagando con antelación. El problema es que, cuando debían abandonar el piso, se atrincheran en él convirtiéndose en okupas. Es más, ha habido propietarios que han tenido que recurrir a empresas de desalojo exprés para recuperar sus inmuebles.

La situación ha llegado a tal punto que esos inquilinos que se convierten en okupas de pisos turísticos intentan extorsionar a los propietarios: o le dan dinero para que se vayan o se atrincheran. En otro caso reciente en Vigo han llegado a reclamar 12.000 euros al dueño. Si la propiedad está en manos de una empresa, normalmente piden cantidades más elevadas que si son de particulares. Empieza a preocupar que detrás de esos inquilinos que se atrincheran en viviendas vacacionales haya mafias que utilizan estas prácticas para sacar un rédito económico.