El «Liberty of the Seas» cierra una semana con 21.000 cruceristas en Vigo

El gigantesco Liberty of the Seas cerró a lo grande este domingo el tráfico de cruceros de la semana en el puerto de Vigo, en el que atracaron cinco mega cruceros que acercaron a la ciudad a 21.000 pasajeros.

El Liberty completó con ésta su sexta escala de la temporada, que marca el ecuador de su presencia en Vigo este año, en el que todavía lo veremos en otras seis ocasiones. El buque arribó en ruta de su puerto terminal en Southampton a Lisboa dentro de un recorrido de nueve noches que completa con atraques en Cádiz, A Coruña y Bilbao, en el que participan cerca cerca de 4.500 pasajeros y una tripulación de 1.400 profesionales.

Construido en Finlandia en 2007, el Liberty es gemelo de un ilustre conocido del puerto olívico, el Independence of the Seas, que actualmente ostenta el récord de ser el crucero que más veces atracó en Vigo. Ambos se integran en la clase Freedom, compuesta de tres unidades que completa el Freedom of the Seas, pionero de la serie y todavía inédito en Vigo, pero que el próximo año nos visitará en doce ocasiones.