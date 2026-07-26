«Hemos pasado a la acción, impulsamos la base para la nueva economía de Vigo»

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo es uno de los principales motores económicos de la ciudad olívica y su área metropolitana, una tarea a la que en los últimos tiempos está sumando un claro protagonismo en la regeneración urbana, ampliando el foco hacia la principal preocupación que tienen los ciudadanos a día de hoy, la vivienda. David Regades (Vigo, 1973) pilota la entidad desde hace más de ocho años, con un pequeño paréntesis de unos meses entre junio de 2023 y abril de 2024. Es, además, secretario provincial del PSOE de Pontevedra.

Empezamos por Teis. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en ese nuevo barrio de Guixar?

Más de un año. Es un ámbito que el Plan Xeral transforma de uso industrial a residencial y nosotros, desde Zona Franca, al ver desde los últimos años que la vivienda pasó de ser solo un problema social a uno económico, decimos, o tenemos vivienda para nuestros trabajadores o vamos a parar de crecer. En Vigo ya no solo somos capaces de retener el talento que se genera en las universidades y centros de FP del entorno, sino que traemos proyectos de fuera. Empresas de Barcelona que llegaron aquí nos decían que podían pagarles a sus ingenieros en torno a 35.000 euros, pero que allí tenían que vivir en pisos compartidos y aquí de forma independiente. Por eso pensamos que tenemos que hacer vivienda, de alquiler a precio asequible para seguir creciendo, porque esta área es muy atractiva económica e industrialmente.

La actuación en Guixar cubre una doble necesidad: más vivienda, pero también recuperar una zona degradada.

Este proyecto va a coser dos cosas, el barrio de Teis con el Puerto y el barrio de Teis con el resto de la ciudad, de una forma amigable, recuperando una zona verde muy importante como el bosque de los Jesuitas, ahora de uso privado y que se ampliará. Habrá zonas peatonales y esa cesión al Ayuntamiento, que ha tenido una fantástica idea con ese Vigo Arena, que va a ser un espacio de referencia.

Sé que los plazos los carga el diablo. Pero la gente quiere saber cuándo habrá realidades en la zona.

En el momento que esté aprobado el PERI, sacaremos la licitación de la construcción y gestión de las viviendas, con el 60% protegidas y con esa propuesta de combinar arquitectos locales como un gran referente en Europa como Aires Mateus, que han hecho un diseño integrador y de calidad, recuperando también antiguas naves, chimeneas para que se vean esos hitos de la ciudad industrial del siglo anterior. Creemos que el PERI puede aprobarse en dos años, iniciaremos ya todos los trámites en agosto para iniciar la cuenta atrás. Se hace un desarrollo de lo que ya aprobó el PXOM y eso nos facilita muchísimo el trabajo futuro, no se esperan trabas importantes.

Hay que negociar con el resto de propietarios, se abrió un proceso de compra de terrenos. ¿Cómo están esas conversaciones?

Nosotros somos los propietarios mayoritarios con mucha diferencia y, por ejemplo, con los Jesuitas y el resto de implicados hemos mantenido muchas reuniones. Algunos están mostrando la voluntad de vender y otros quieren ser copartícipes. Nos sentimos muy cómodos.

¿Zona Franca entrará en la gestión del Vigo Arena?

Es un proyecto del Concello. Nosotros tenemos que cederle la parcela y a ellos le corresponde. Va a fortalecer todo el ámbito.

Mucha gente muestra preocupación por la movilidad en esa zona cuando sea una realidad. ¿Está garantizada?

Un proyecto de esa envergadura va a venir unido de infraestructuras que mejorarán la movilidad. Pero hay que fijarse también en que el Arena de Madrid, el Madison Square Garden de Nueva York están en el centro de las ciudades, el de Londres en una isla. ¿Por qué funcionan? Porque la gente va andando, es un sitio muy cercano y eso resuelve muchas cosas.

De Teis a López Mora, otra revolución para crear un gran espacio público, en este caso mezclado con un gran centro tecnológico y de negocios. ¿Se está cumpliendo la hoja de ruta?

Se terminó la demolición del edificio 4 y estamos con el resto hasta final de año. Vamos en plazo y la idea es que el año que viene estén todos los edificios en obras, la de la incubadora irá más rápido por el tema de la subvención.

Indra, Sparc y la incubadora están ya confirmados en López Mora. ¿Hay más proyectos en cartera en ese centro?

Lo de Indra es un proyectazo, un centro tecnológico de seguridad, defensa y drones con la ambición de llegar a 400 ingenieros, lo que dará mucho valor añadido a este entorno. La incubadora está consolidada y nos están contactando muchas empresas mostrando interés. ¿Por qué? Porque son 19.000 metros cuadrados, recuperando una zona que nunca estuvo abierta al público, será una gran plaza y un barrio tecnológico. Acciones como esta son las que han conseguido que el empleo tecnológico en Vigo sea el doble que en el conjunto de España.

¿Por el efecto tractor que genera en el resto del municipio?

Es un modelo que llevamos años implantando en Zona Franca. Asumimos el liderazgo de crear proyectos basados en el nuevo modelo económico: IA, fotónica, cuántica, tecnología, innovación. En esa nueva economía, Vigo tenía que estar y debía hacerlo de mano de la Zona Franca. ¿Y de qué estamos hablando en estos momentos? De que Vigo está contribuyendo a esa soberanía tecnológica e industrial que tanto reclamaba Europa. Lo vemos, por ejemplo, con esa fábrica de semiconductores fotónicas, una de las tres en construcción en Europa.

¿Cuándo podremos contar con esa fábrica?

El objetivo es estar produciendo en 2027 y todo indica que vamos en la senda de cumplirlo.

¿Se ha reforzado el papel polivalente de Zona Franca?

Es que es economía y la Zona Franca ha pasado a la acción. Estamos muy contentos de que, en este nuevo modelo económico, asumamos ese liderazgo. No solo somos un observador, estamos impulsando, creando, iniciando esa base para una nueva economía. Vigo es el centro de una Eurorregión con casi seis millones de habitantes, algo que solo se iguala en Madrid y Barcelona.

¿Nos falta autoestima, creérnoslo más?

Claro. Antes, para tener retos profesionales, tenías que irte fuera, seguramente incluso fuera de España. Hoy, tenemos grandes proyectos, retos profesionales que se pueden hacer aquí. Chips, fotónicos, drones, barcos de alta precisión, coches autónomos. Todo el talento que sale de aquí se puede quedar y, como decía antes, también somos capaces de atraer.