Hallan el cuerpo de María Pereira, la viguesa desaparecida desde el 29 de junio

Fatal desenlace para el caso de María Pereira, la vecina de Vigo desaparecida desde el 29 de junio. Un particular encontró su cuerpo este domingo alrededor de las 13.30 horas en rego da Preira, en la parroquia de San Esteban de Negros de Redondela. La confirmación de su identidad está todavía pendiente de las pruebas científicas, las huellas si es posible o mediante el ADN. Además, se realizará este lunes la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

La mujer se encontraba en una zona boscosa próxima al río. La ubicación está a apenas 600 metros del barrio de Padrón donde apareció el pañuelo que portaba. Previamente, fue vista en el restaurante Lemos, en la carretera que siguió desde Redondela hacia el interior. El punto exacto está a poco más de un kilómetro de la cabecera norte del aeropuerto de Peinador.

En la escena no se apreciaban signos de violencia ni de criminalidad, por lo que pudo sufrir una caída. Su desaparición coincidió con la ola de calor más severa de este verano. Además, María Pereira padecía alzheimer y necesitaba medicación a diario.

Dispositivo

Al lugar de los hechos se desplazó la familia y allegados, quienes han querido agradecer la colaboración ciudadana durante estas semanas en los distintos operativos de búsqueda. También acudieron Urxencias Sanitarias 061, Policía Nacional y Policía Local de Redondela.

El pasado sábado se realizó una batida con casi 200 personas entre familiares y compañeros de trabajo a menos de un kilómetro de este punto. Este mismo sábado se realizó otra que incluyó motocicletas en montes como el de Vixiador. Según informan fuentes conocedoras de las mismas, esta zona fue rastreada «por arriba y por abajo, pero el punto exacto es de difícil acceso»

El día de su desaparición fue vista a través de las cámaras de seguridad de la gasolinera ubicada en la N-552, poco después del puente de Rande, ubicado a más de 7 kilómetros del lugar del hallazgo. Desde entonces la familia han realizado búsquedas casi a diario, finalizando la última el propio sábado por la tarde sin avances.

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