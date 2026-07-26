El fotógrafo vigués Ramón Vaquero, premiado en los Berlin Photo Awards

El fotógrafo vigués Ramón Vaquero acaba de sumar una nueva distinción a su extenso palmarés. Los Berlin Photo Awards 2026 han concedido a Vaquero una mención honorífica en la categoría de Retrato por una imagen protagonizada por una joven modelo de color posando sobre un sobrio e intenso fondo azulón.

La imagen premiada fue seleccionada por un jurado internacional entre miles de propuestas presentadas por autores de todo el mundo. El reconocimiento se concede a aquellas fotografías que destacan por su visión artística, su creatividad y su excelencia técnica.

La imagen de Ramón Vaquero premiada en el certamen de Berlín. / Ramón Vaquero

La obra de Vaquero formará parte, además, de la exposición con los trabajos galardonados en esta edición, que abrirá sus puertas el próximo 14 de agosto en la ERSTERERSTER Gallery de Berlín.

Los Berlin Photo Awards, con sede en una de las principales capitales culturales europeas, reconocen cada año trabajos internacionales en numerosas disciplinas, entre ellas retrato, moda, arquitectura, paisaje, fotografía documental y deportes.

El jurado de la edición de 2026 estuvo integrado por estos fotógrafos profesionales de distintos ámbitos y nacionalidades: Thomas Kakareko, Jörg Nicht, Ezgi Polat, Yuto Yamada, Marcello Zerleti, Alina Rudya, Patrick Noack y Tejasvi Gala.

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