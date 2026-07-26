El fotógrafo vigués Ramón Vaquero, premiado en los Berlin Photo Awards
El certamen internacional concede una mención honorífica a una de sus imágenes en la categoría de retrato
Será expuesta desde el 14 de agosto en una galería de la ciudad alemana
El fotógrafo vigués Ramón Vaquero acaba de sumar una nueva distinción a su extenso palmarés. Los Berlin Photo Awards 2026 han concedido a Vaquero una mención honorífica en la categoría de Retrato por una imagen protagonizada por una joven modelo de color posando sobre un sobrio e intenso fondo azulón.
La imagen premiada fue seleccionada por un jurado internacional entre miles de propuestas presentadas por autores de todo el mundo. El reconocimiento se concede a aquellas fotografías que destacan por su visión artística, su creatividad y su excelencia técnica.
La obra de Vaquero formará parte, además, de la exposición con los trabajos galardonados en esta edición, que abrirá sus puertas el próximo 14 de agosto en la ERSTERERSTER Gallery de Berlín.
Los Berlin Photo Awards, con sede en una de las principales capitales culturales europeas, reconocen cada año trabajos internacionales en numerosas disciplinas, entre ellas retrato, moda, arquitectura, paisaje, fotografía documental y deportes.
El jurado de la edición de 2026 estuvo integrado por estos fotógrafos profesionales de distintos ámbitos y nacionalidades: Thomas Kakareko, Jörg Nicht, Ezgi Polat, Yuto Yamada, Marcello Zerleti, Alina Rudya, Patrick Noack y Tejasvi Gala.
Solidaridad con las víctimas del atentado contra el Día del Orgullo
La organización del certamen alemán no ha pasado por alto «el trágico ataque» mortal contra el Día del Orgullo ocurrido este sábado en Berlín. En un mensaje enviado a todos los ganadores expresa que estos hechos «nos ha entristecido profundamente. Lamentamos la pérdida de vidas, nos solidarizamos con los heridos y extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, a sus seres queridos y a todos los afectados por esta tragedia».
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