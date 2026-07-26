«Cuando exista un proyecto con alta demanda de suelo en la Plisan, será el momento de plantear que sea recinto franco. El Ministerio no sería un problema»

Captar nuevas industrias es importante, pero también cuidar a las que funcionan, como Stellantis.

Con la automoción hicimos un gran tractor, que es el grupo Stellantis, y alrededor están todas las empresas de componentes. Acompañamos todo, con el centro tecnológico, herramientas de emprendimiento como la High Tech Auto o la Business Factory Auto. En esa diversificación, lo que hicimos fue reproducir lo que nos había ido bien y lo repetimos en el sector aeronáutico y aeroespacial. Hace ocho años no teníamos ninguna empresa vinculada a ese sector, y hoy Vigo es un referente.

¿Qué necesidades le transmite Stellantis para la ampliación del parque de Balaídos?

Hay una relación muy fluida, como no podía ser de otra forma. No solo apostamos por esa ampliación, sino que en los presupuestos aparecen cuestiones como el centro de transformación para la llegada de la Muy Alta Tensión, una demanda histórica de Stellantis y que el actual Gobierno de España y el gobierno municipal fueron capaces de conseguir. Seguiremos reforzando la competitividad del grupo. No hay que olvidar que España es el segundo fabricante de automóviles y Vigo aporta uno de cada cuatro coches.

Con Stellantis se está hablando también para comprarles el edificio que albergará el World Car Center. ¿Hay avances?

Estamos trabajando y hay mucha sintonía, esperamos poder formalizar ese compromiso en lo que queda de año.

Me voy hacia el Parque Tecnológico y la ampliación que hay en marcha. ¿En qué punto está?

Tenemos el proyecto sectorial aprobado, el de urbanización esperemos tenerlo validado definitivamente en septiembre y sacaremos la licitación de la obra y de la gestión. Ahí es cuando de una vez por todas veremos qué empresas acompañan a ese gran espacio, que va a ser algo más que un parque de medianas, va a ser un parque de familia, ocio y comercio.

Un clásico. ¿Estará Ikea? ¿Hay otras empresas interesadas?

Hay empresas que han mostrado interés e IKEA sigue estando muy atenta a lo que pase en el PTL. Este año se verán avances importantes, lo primero es la urbanización, construir las calles, los servicios.

¿Sacaremos por fin partido a la Plisan?

Zona Franca tiene una gran capacidad de gestión, como demuestra la ocupación del 90% en los 8 millones de metros cuadrados de parques empresariales y en los 260.000 metros cuadrados de edificios, naves, centros de negocio y talleres. Por eso, el año pasado quisimos adquirir una manzana entera en la Plisan y sacamos a concurso la redacción del proyecto para las naves modulares, cuya construcción empezará en 2027. Y puedo decir que para esas naves hay proyectos de más de 10.000 metros cuadrados mostrando su interés, con lo cual va ser muy importante para la Plisan y Salvaterra. Estamos hablando de sectores industriales, de producir, no solo logística. Sabemos desde Zona Franca que hay que ir al valor añadido, nuestros parques empresariales están un 30% por encima de la media de Galicia en valor añadido bruto por trabajador.

¿La Plisan sería más atractiva si tuviera categoría de recinto franco? ¿Se le planteó al Ministerio?

Es posible que parte lo sea, pero para eso necesita la presencia exclusiva de Zona Franca y lo hablamos con las otras administraciones que componen la Plisan. Seguramente, en el momento que exista un proyecto con alta demanda de suelo, pues será el momento de desarrollar ese espacio y el Ministerio nunca sería un problema, estarían dispuestos. La Zona Franca tiene un gran atractivo no solo como recinto franco, sino por esa experiencia de acompañamiento que proporcionamos, esa forma de generar. Somos capaces no solo de ceder suelo, sino de hacer naves a medida. Si asumimos la inversión inmobiliaria y las empresas se centra solo en la gestión industrial, serán más competitivas.

Otro proyecto en el que llevan tiempo trabajando es el «hub» audiovisual. Se habló de la nave de Fribesa, pero el Puerto tiene otros planes. ¿Hay alternativa?

Estamos buscándolas. No es fácil porque el gran plató debe ocupar 1.300 metros cuadrados y tener una altura de entre 10 y 12 metros. Y eso limita si queremos que esté en un espacio urbano. Desde Zona Franca creemos, como ya dijimos muchas veces, que lo de Fribesa es una oportunidad perdida, porque nosotros estaríamos en disposición de empezar las obras mañana y el Puerto maneja unos plazos muy dilatados, 2028 0 2029.

¿Es fluida la relación con el Puerto?

Sí, estamos juntos en muchos proyectos, es cordial como con otras administraciones. No es lo mismo que con el Ayuntamiento, que es un agente activo de la economía por el peso político que Abel Caballero tiene en Madrid y Bruselas, moviendo palancas que están haciendo que esta nueva economía que se está generando en el mundo, se quede en Vigo.

Están negociando con el Puerto la compra del parking de la praza de A Estrela. ¿Avanzaron?

La aprobamos en el pleno de esta semana, por nuestra parte está el trabajo hecho. Ahora les toca a ellos, avanzar en desclasificar el bien, hacerlo patrimonial para poder enajenarlo. Tenemos una tasación con la que ambos estamos de acuerdo.

¿Se renunció al proyecto de un circuito para el coche autónomo?

Es un proyecto del CTAG, que en estos momentos lo tiene parado y, si hiciera falta, lo incluiríamos en nuestras iniciativas.

¿Y la planta de hidrógeno verde?

Nuestra idea es sacar a licitación la explotación de la planta antes de iniciar las obras, hay intereses de empresas, por lo que es fácil que antes de final de año haya avances importantes.

Los presupuestos que aprobaron para 2027 incluían más de 5 millones para La Panificadora. ¿Habrá al fin avances?

Lo incluimos porque, tan pronto como se resuelva el procedimiento administrativo, tenemos la voluntad de actuar porque es un enclave estratégico. La economía no solo pasa en parques empresariales aislados. En la economía del presente y del futuro, los centros urbanos son clave. Lo vemos en López Mora y tiene que pasar también en La Panificadora. La hoja de ruta la llevaremos en consenso con el Concello.

Parece que avanza la ETEA.

Ahí se ve la generosidad de Zona Franca, haciendo el parking y dando impulso al ámbito. En 2027 tenemos que estar en obras allí.

Si se pudo firmar el convenio con Concello y Xunta en la ETEA, ¿por qué no hay acuerdo en el Ifevi?

Creo que hace siete años que dijimos que Zona Franca estaba dispuesta a colaborar porque el Ifevi tiene que ser una plataforma de ayuda al desarrollo económico. Pero hace falta darle ese impulso definitivo, porque si no corremos el riesgo de que grandes eventos puedan deslocalizarse. Nosotros seguimos dispuestos a entrar y así está reflejado en nuestros presupuestos.

¿Y qué sucede?

Si en la ETEA fuimos capaces de acordar y aquí no, siendo nosotros los únicos que aportamos, habrá que preguntarse qué es lo que está pasando, a lo mejor a alguien no le interese o no quiere avanzar.

¿La Xunta?

Zona Franca está claro que sí quiere, y me consta que el Ayuntamiento también.

Zona Franca selló también una alianza con el Celta para llevar a cabo un proyecto de alta tecnología en el estadio de Balaídos. ¿Está maduro?

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Es un paso más en la diversificación que buscamos. Estamos en automoción, aeronáutica, aeroespacial, servicios, salud, biotecnología y el deporte es una parte de la economía muy importante y el gran referente de Galicia es el Celta, el mejor aliado para hacer algo. Nos llamó la presidenta, Marian Mouriño, para ver cómo lo veíamos y estamos a su disposición. Balaídos es un espacio único para testar proyectos que sean capaces de llegar a más de 20.000 personas en un evento, una plataforma brutal para después externalizarlos y venderlos a las grandes infraestructuras deportivas del mundo.