«La Diputación, a día de hoy, me tiene muy tranquilo. La recuperaríamos con mucha holgura»

El próximo año estará marcado por las urnas, municipales y Generales. ¿Preocupa que pueda afectar a los proyectos en marcha?

Yo estoy convencido de que una administración como Zona Franca debe ver los proyectos a corto, medio y largo plazo y el desarrollo del suelo y de la economía no puede ser de otra manera que una visión global, son temas estratégicos. Se están cimentando los pilares de la nueva economía del mundo, que tiene una base importante en nuestra ciudad.

Hace justo tres años (la entrevista se realizó el jueves 23 de julio), su nombre aparecía en las papeletas de la candidatura al Congreso. ¿Repetirá en 2027?

En estos momentos, mi cabeza está en Zona Franca y lo estoy viviendo con muchísima pasión, porque Zona Franca está sirviendo para transformar la economía, el empleo y desarrollar todo nuestro entorno. No están convocadas las elecciones, en estos momentos no estoy en esa reflexión.

Pero el delegado del Consorcio depende del Gobierno de turno.

Estoy disfrutando muchísimo de esta responsabilidad, porque veo que los proyectos salen. Y yo soy una pieza más, la cara visible, de un equipo de 76 personas que hace que esta maquinaria funcione. Es un proyecto colectivo en el que está también el Ayuntamiento, la Universidad, centros de FP, empresas, emprendedores.

¿Preocupa el futuro del Gobierno central o le ve cuerda para más?

Se la veo.

¿A pesar del clima existente?

Hay dos visiones paralelas. Por un lado, la queja a la que nos quieren llevar algunos partidos políticos y, por otra, el bienestar que veo en la calle, con un grado de empleabilidad históricamente alto o mayor calidad de vida con las medidas desarrolladas por el Gobierno de España. Y también veo en este Gobierno un plus para nuestros ayuntamientos, porque el presidente Sánchez es un referente en el mundo de un modelo contra otro que es el de Donald Trump.

Menciona los ayuntamientos. En mayo hay elecciones municipales. ¿La política local es pasado para usted o puede ser también futuro?

He disfrutado mucho la política local, pero en estos momentos hay otras personas desarrollando esa función y, sobre todo, en Vigo tenemos un alcalde que es un gran referente. Hablaba el otro día con el alcalde de Barcelona y me decía la suerte que tenemos por tener un alcalde como Abel Caballero, un motor no solo para dinamizar la ciudad, sino la economía, decía que para él es un referente y a quién recurre cuando tiene una duda o problema. Por eso digo que el tema municipal está muy bien cosido, con un proyecto de ciudad claro. ¿Nos íbamos a imaginar hace años que Barcelona iba a mirar a Vigo? Seguramente no, y eso tiene un nombre.

Lidera el PSOE a nivel provincial. ¿Es factible recuperar la Diputación?

Si votásemos hoy, la recuperaríamos con mucha holgura.

¿Con mucha holgura?

Sí, sí. En 2019 nos quedamos a un diputado de la mayoría absoluta y creo que ese resultado se podía repetir en 2027. La Diputación se gana en los ayuntamientos, tenemos las 18 alcaldías en crecimiento y la posibilidad de recuperar otras. El mejor termómetro es pasear con los alcaldes y alcaldesas. La Diputación, a día de hoy, me tiene muy tranquilo.