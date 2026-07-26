Designado el psiquiatra forense que valorará a O Chioleiro en el caso del crimen de la maleta

El caso del crimen de la maleta del que fue víctima la sexagenaria Carmen Bento Domínguez solo está pendiente de una prueba pericial. La que deberá practicar el psiquiatra forense designado para realizar una valoración de José Manuel Durán González, O Chioleiro, que permanece en prisión provisional desde hace más de dos años a la espera del juicio con jurado popular que se celebrará en Vigo.

La pericial la realizará un especialista del Hospital Álvaro Cunqueiro. El titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vigo acaba de emitir una providencia en la que, dada cuenta de la aceptación del cargo de perito por parte del experto, ha ordenado que se le facilite el acceso a las actuaciones y al expediente judicial electrónico, «en la medida estrictamente necesaria para el adecuado desempeño del encargo pericial encomendado», quedando sujeto «al deber de confidencialidad, reserva y sigilo» de dicha información.

Videoconferencia

El magistrado también establece que se señale día y hora para que O Chioleiro sea puesto a disposición del psiquiatra mediante videoconferencia desde el centro penitenciario para la práctica de la exploración pericial.

La Audiencia Provincial de Pontevedra fue quien ordenó esta prueba, a petición de la defensa, y aunque inicialmente fue realizada por dos médicas forenses del Imelga de Lugo, que descartaron en su informe que el investigado sufriese enfermedad psiquiátrica, el juez atendió a la nueva solicitud del abogado del presunto autor del crimen para que la valoración fuese practicada por un experto expresamente especializado en psiquiatría forense.