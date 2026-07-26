«Cuelga y llama tú»: el mantra policial que puede evitar que te vacíen la cuenta bancaria

La cibercriminalidad ya supone el 19,8% de los delitos en España, con las estafas a la cabeza. Es la conducta delictiva que predomina y la que más crece. Y no hay un perfil de víctima. Ni la edad, ni la clase social, ni el nivel de estudios ni la experiencia con la tecnología inmunizan contra estos fraudes. Los investigadores de la comisaría de Vigo-Redondela advierten de que cualquiera puede caer, sobre todo cuando entran en juego las prisas, el miedo que se infunde y, en ciertos casos, la promesa de una alta rentabilidad. «Hemos detectado un movimiento sospechoso en su cuenta», «Papá, mi teléfono se ha estropeado, este es mi nuevo número, necesito dinero» o «¿Cansado de trabajar? Multiplica tus ingresos hoy» son algunos de los mensajes con los que los delincuentes buscan generar una reacción automática e instantánea con técnicas de ingeniería social que, gracias a la manipulación psicológica y la persuasión, llegan a ser más efectivas que el más sofisticado, tecnológicamente hablando, de los engaños. Porque ahí está la clave: «Si nos parásemos solo dos minutos muchas de estas estafas no existirían».

En la Policía Nacional de Vigo los delitos tecnológicos competen a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). No les falta trabajo. Junto a las estafas de toda la vida, se encargan de las que se cometen bajo el amparo del anonimato de internet. El balance de criminalidad del Ministerio del Interior arroja que en 2025 la comisaría olívica registró 2.915 denuncias por fraudes informáticos. Y no parece que se haya tocado techo. «El phishing sobre todo bancario y las estafas con criptomonedas han protagonizado las últimas oleadas», explican dos de los agentes del grupo, que, debido a la labor policial que desempeñan, hablan desde el anonimato.

Llamadas, SMS, correos electrónicos...

Las estafas nos asedian. A través de llamadas telefónicas, de SMS, de correos electrónicos... Las que más preocupan ahora, por la cantidad de perjudicados, son las que suplantan a entidades bancarias (o a otras empresas e instituciones) para robar las claves y en definitiva el dinero. Los delincuentes suelen alertar sobre un bloqueo de cuenta o un cargo urgente, incluyendo un enlace a una web fraudulenta: «Ni siquiera son engaños sofisticados. Ellos van a volumen. Si hacen 1.000 llamadas o lanzan 1.000 mensajes al día y solo dos personas pican, pues ya han ganado la jornada».

En este tipo de phishing los estafadores juegan con tres armas psicológicas. La de la urgencia para evitar un «mal mayor», la del rol de la autoridad y la de la ayuda. «Es ingeniería social pura y dura. Todos los fraudes tienen estos tres puntos en común. O al menos alguno de ellos. Si los sabemos detectar, podemos evitar ser estafados», indican los policías vigueses.

El grupo UDEF se encarga de investigar en la comisaría de Vigo los delitos telemáticos. / Alba Villar

Porque la prevención empieza por las potenciales víctimas. «Ellos, los malos, te meten urgencia y prisa. Juegan con el miedo. Y eso es fatal. Hay que tener confianza cero en el mundo tecnológico. Un banco jamás te va a pedir las contraseñas por teléfono ni que hagas operaciones de esa manera. No nos podemos fiar tampoco del número que aparece en la pantalla, porque tienen capacidad de suplantar números de teléfono reales. Así que ante la mínima duda, cuelga y llama tú, y siempre a través del número oficial de la entidad. Son solo unos minutos», repiten a modo de mantra.

No todo es crimen organizado

Si se cae en el engaño y pinchamos un enlace falso, el dinero puede esfumarse en minutos, sobre todo si quienes mueven los hilos son organizaciones internacionales, que no siempre necesariamente es así. «No todo el ciberfraude está vinculado al crimen organizado», afirma uno de estos investigadores, recordando un caso ocurrido en España de unos chavales de instituto que, sin haber alcanzado aún la mayoría de edad, estaban detrás de una potente campaña de phishing.

El decálogo de recomendaciones para frenar los fraudes informáticos Para evitar acabar siendo víctima de una estafa telemática, la Policía Nacional de Vigo enumera diez consejos dirigidos a la ciudadanía. 1. Accede a tu banco desde la app oficial o escribiendo la dirección web. Nunca entres desde enlaces recibidos por SMS, correo electrónico o buscadores. 2. Desconfía siempre de los mensajes urgentes. Los delincuentes utilizan la presión y el miedo para que actúes sin pensar. 3. No te fíes del número que aparece en la pantalla. Los cibercriminales pueden suplantar números de teléfono y hacer que parezca que llama tu banco o una institución oficial. 4. Ante la mínima duda, cuelga y llama tú. Utiliza siempre el número oficial de la entidad, nunca el que te faciliten durante la llamada o en un mensaje. 5. Nunca facilites contraseñas, códigos SMS o claves de verificación. Ningún banco, administración pública o empresa legítima te los solicitará por teléfono, correo o mensajería. 6. No pulses enlaces ni descargues archivos de mensajes inesperados. Antes de abrirlos, verifica siempre el remitente por otro canal. 7. Revisa con frecuencia los movimientos de tus cuentas. Detectar un cargo fraudulento cuanto antes aumenta las posibilidades de limitar sus consecuencias. 8. Activa la verificación en dos pasos siempre que el servicio lo permita y mantén actualizados tus dispositivos y aplicaciones. 9. Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, lo más probable es que sea un fraude. Desconfía de inversiones milagrosas, premios inesperados o grandes descuentos. 10. Ante la mínima sospecha, bloquea tus tarjetas, contacta inmediatamente con tu entidad bancaria y denuncia los hechos a la Policía Nacional.

Sea como sea, son investigaciones complejas. La carrera de los policías es mucho más lenta que la de los delincuentes. «Los malos tienen la ventaja de que pueden mover millones en minutos, nosotros necesitamos mucho más tiempo para seguir el rastro», advierten. Hay que reconstruir el camino del dinero, solicitar información a bancos que no siempre son lo colaborativos que se necesitaría, coordinarse a nivel judicial y no pocas veces pedir colaboración internacional y «hablar con media Europa».

Las pesquisas se extienden meses y, si hablamos de criptomonedas, incluso años. Aquí, en las falsas inversiones, sí que hay casi siempre sofisticación tecnológica y potentes criminales. La Dirección General de la Policía ha dotado a la comisaría de Vigo de punteras herramientas para luchar contra este fraude al alza en el que, al contrario que el phishing que busca la inmediatez, los delincuentes no dudan en invertir semanas en camelar a sus objetivos, a los que suelen contactar por redes sociales.

Y es que, en este ámbito, la cuantía del fraude no es baladí. «Nos movemos en cantidades de seis dígitos o incluso más», dice de forma gráfica uno de los policías entrevistados por FARO, que precisamente se dedica a indagar en estas estafas. Sin unos elevados conocimientos en inversiones, advierte el agente desde la experiencia de tantos años investigando, ningún ciudadano debería arriesgar su capital en tan particular mundo.

Tasas de esclarecimiento

El último informe sobre cibercriminalidad de Interior, el de 2025, revela que la tasa de esclarecimiento de estos delitos es del 14,6%. El anonimato de los delincuentes, las tecnologías de cifrado y la dimensión internacional de estos ataques explican la compleja situación. ¿Cómo frenar las estafas telemáticas? «No van a desaparecer, eso es una utopía. La única manera de erradicarlas es que los ciudadanos no caigan en ellas», reflexionan en la comisaría de Vigo, conscientes de que tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, que permitirá automatizar los ataques y llegar a muchos miles de personas más, son un nuevo filón para los criminales.

Por ahora, aunque sin duda lo hará, la IA no ha entrado en juego en la ciudad olívica, más allá de las campañas fraudulentas de ámbito nacional con vídeos falsos de actores o deportistas para promocionar inversiones en criptomonedas o falsos productos financieros.

Lo que descendió en Vigo, y eso es positivo para la economía, son las estafas a empresas, gracias a que muchas de ellas han mejorado sus sistemas de seguridad. La preocupación se centra ahora sobre todo en los ciudadanos. En que sepan cómo actuar para eludir estos engaños, pero también si caen en la trampa: «Actuar rápido y denunciar es fundamental».