Beade honra a Santa Ana con una multitudinaria jornada de tradición, música y homenaje a sus mayores

Beade vivió este domingo la jornada central de las fiestas de Santa Ana, una cita que volvió a reunir a cientos de vecinos y visitantes alrededor de una programación en la que la tradición religiosa convivió con la música y el ambiente festivo que se alargará hasta bien entrada la madrugada. Desde primera hora de la mañana, la parroquia se llenó de actividad en un día marcado por las celebraciones litúrgicas, las procesiones y una verbena que pondrá el broche a la jornada y que contó con la asistencia del alcalde, Abel Caballero.

Los actos comenzaron con las primeras misas de la mañana, que dieron paso al pasacalles de la Banda Escola de Música de Beade. La formación recorrió la parroquia poniendo la banda sonora al día grande de las fiestas y anunciando el inicio de una jornada en la que no faltó la participación vecinal.

Uno de los momentos más emotivos llegó tras la misa solemne de las 12.15 horas y la posterior procesión en honor a Santa Ana. Al término del recorrido tuvo lugar la tradicional entrega de regalos a los abuelos de la parroquia, uno de los actos más representativos de las fiestas y que cada año sirve para reconocer el papel de los mayores, protagonistas de un homenaje muy aplaudido por los asistentes.

La Banda Escola de Música de Beade volvió a convertirse en uno de los ejes de la programación con sus conciertos, que acompañaron una jornada en la que las celebraciones religiosas continuaron también durante la tarde con nuevas misas y otra procesión por las calles de la parroquia.

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Con la llegada de la noche, el protagonismo pasará al escenario de la verbena, donde la Orquesta Miramar y La Banda de Ayer harán bailar al público con un repertorio pensado para todos los públicos. La fiesta alcanzará su punto culminante con la tirada de fuegos artificiales a medianoche que iluminarán el cielo de Beade.