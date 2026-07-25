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La casa del Concello de Vigo cumple medio siglo

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Medio siglo en el 'skyline' de Vigo: del Palacio Municipal al Concello de Vigo / FDV

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R. V.

Marta Clavero

Los entonces monarcas de España, Juan Carlos I y Doña Sofía, fueron los padrinos de las nuevas dependencias municipales viguesas, que inauguraron el 26 de julio de 1976, con las obras aún sin terminar. El emérito daba nombre a la plaza del consistorio, según un acuerdo municipal al que se había llegado pocos días antes. Sus majestades llegaron en helicóptero a la ciudad y aterrizaron en el puerto. Desde allí, se trasladaron a la nueva casa consistorial, donde fueron recibidos por Joaquín García Picher, el alcalde. Allí, Juan Carlos I descubría el busto que aún luce a la entrada del edificio en la explanada de la plaza dedicada a su figura. Ambos pronunciaron sus discursos ante más de 60.000 personas.

Después de su inauguración oficial, se aceleraron las obras para terminarlo. Pero hubo que esperar un año para que los funcionarios y el alcalde abandonaran el edificio de la Praza da Constitución que hasta entonces había sido la sede histórica de la casa consistorial.

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