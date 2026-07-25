Teis celebra hoy su 34ª Festa da Sardiña con 900 kilos de pescado y música en A Guía

La carballeira de A Guía se convierte desde hoy en uno de los principales puntos de encuentro del verano vigués con la celebración de la 34ª Festa da Sardiña de Teis. La cita, que continuará mañana domingo, reunirá gastronomía, música tradicional y ambiente de romería, con alrededor de 900 kilos de pescado preparados para servir durante el fin de semana. La fiesta arranzó esta mañana con una tirada de fuegos y, a partir de las 12.00 horas, la apertura de los puestos de degustación.

La ración de una docena de sardinas asadas con pan de millo cuesta 14 euros, mientras que la media ración se vende por 7 euros. La oferta gastronómica incluye también churrasco, a 16 euros; choripán, por 4 euros, y criollos, a 2 euros. Uno de los momentos centrales de esta primera jornada se produjo a las 14.00 horas con la entrega de la Sardiña de Ouro, el reconocimiento que concede cada año la organización. En esta edición, la distinción recae en la Asociación de Comerciantes de Teis por su labor en favor del tejido económico y social del barrio.

La programación continuará por la tarde con la actuación del grupo de canción Cernadura, prevista para las 19.00 horas. El Trío Iris pondrá el cierre a la jornada con una verbena que comenzará a las 21.30 horas.

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La fiesta seguirá mañana domingo desde las 11.30 horas, cuando volverán a abrir los puestos de degustación. La Asociación Folclórica Andarela actuará a las 13.30 horas y, a partir de las 21.30, el Trío Vai Ven será el encargado de despedir esta 34ª edición. Organizada por la Comisión de Festas de A Guía, con la colaboración del Concello de Vigo y de la Diputación de Pontevedra, la Festa da Sardiña vuelve a combinar producto, tradición y música popular en uno de los enclaves con mejores vistas sobre la ría.