Puerto y ciudad
El Puerto de Vigo licita el contrato de gestión de «Atlántida»: las ventanas submarinas se limpiarán una vez por semana por buzos
La encomienda será por un año, prorrogable otro más, por importe conjunto de 374.000 euros
El mes de febrero el visor submarino permanecerá cerrado
El Puerto de Vigo estrenó este viernes Atlántida, el visor submarino ubicado en Bouzas y enmarcado dentro del proyecto Peiraos do Solpor. También ayer, y a través de la Plataforma de Contratación del Estado, la entidad que preside Carlos Botana sacó a licitación el contrato para los «Servicios de explotación y mantenimiento integral» de la infraestructura. El convenio tendrá un año de duración, prorrogable por un ejercicio a mayores, por importe conjunto de 374.000 euros. La presentación de ofertas podrá realizarse hasta el 4 de septiembre.
Dentro de los requisitos fijados por Praza da Estrela para el futuro adjudicatario está la limpieza de los ventanales exteriores, que deberá realizarse a cargo de buzos profesionales. «Limpieza de la parte exterior de las ventanas de observación con una frecuencia mínima de una vez a la semana, que podrá incrementarse en periodos de intenso crecimiento de algas por las condiciones bioclimáticas o reducirse hasta una vez cada dos semanas en periodos de inactividad. Esta limpieza será ejecutada por buzos cumpliendo todas las exigencias de seguridad, comunicación y autorizaciones pertinentes», rezan los pliegos.
La empresa que asuma esta encomienda será asimismo la responsable de los trabajos de limpieza y la contratación de los guías y encargados de accesos. También del baño público que se instalará en las inmediaciones del visor submarino. Los pliegos fijan los horarios de apertura al público, que serán distintos en temporada alta (de junio a septiembre) y baja (de octubre a diciembre, así como los meses de enero, marzo, abril y mayo). En febrero Atlántida permanecerá cerrado.
La actuación arrancó con un presupuesto de 5,4 millones de euros, de los que 3,8 millones proceden de fondos Next Generation a través de Puertos del Estado y 1,6 millones de la propia Autoridad Portuaria. Pero la complejidad técnica de la obra obligó después a aprobar una modificación del contrato que elevó el coste en más de 760.000 euros, de modo que el montante global del observatorio y de la plataforma con vistas a las Cíes ronda ya los 6 millones.
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