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El PP de Vigo urge a Caballero el «desbloqueo» de 7,5 millones de la Diputación para inversiones

Luisa Sánchez asegura que el comportamiento del regidor «lastra» a la ciudad

Luisa Sánchez, en el centro de la imagen.

Luisa Sánchez, en el centro de la imagen. / FdV

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R. V.

Vigo

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha reclamado al alcalde el «desbloqueo» de los 7,5 millones de euros que la Diputación de Pontevedra ha consignado en sus presupuestos provinciales para obras como el parque infantil de Finca Matías o la humanización de la calle Rosalía de Castro, entre otras, y que «se encuentran paralizados por expreso deseo del alcalde de Vigo». A su juicio, Abel Caballero está «lastrando» a la ciudad con su proceder. «No se entiende que un alcalde no quiera inversiones para su ciudad».

«Caballero, por un lado, reclama más dinero denunciando supuestos agravios y tirando del típico argumentario del nacionalismo catalán -con el tópico ese de ‘nos roban’-, pero por otra parte ni siquiera pide los fondos que ya están reservados», ha lamentado Luisa Sánchez, que ha insistido que la ciudad «no puede perder inversiones» por la «cabezonería» de su alcalde. «Vigo no puede ponerse límites, ni desaprovechar el potencial inversor de otras administraciones», ha subrayado.

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De esos 7,5 millones «paralizados por culpa de Caballero», 2,5 millones se corresponden con el nuevo parque de juegos de Finca Matías debido a que el regidor socialista «se ha negado públicamente» a seguir los trámites necesarios para que los técnicos provinciales puedan ampliar el plazo del convenio. Lo mismo sucede, según la denuncia de los populares, con otros 1,7 millones de euros consignados en el presupuesto provincial por la negativa de Caballero a aprobar el nuevo convenio para humanizar la calle Rosalía de Castro. Adicionalmente, existen otros 3,3 millones de euros también destinados a obras en Vigo pendientes de activación.

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