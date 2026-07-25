Patrimonio
Porriño acomete la mejora del histórico cruceiro de Ringorrango
El Concello de Porriño ha iniciado la rehabilitación del cruceiro de Ringorrango, situado en el barrio de Os Eidos, en Atios, con una inversión de más de 15.000 euros. La actuación incluye la reconstrucción de la cubierta para proteger el conjunto, la mejora del entorno peatonal con nuevos bordillos y baldosas de granito y la instalación de iluminación.
El cruceiro, con al menos dos siglos de historia, presenta una iconografía singular dentro del patrimonio municipal. En el reverso de la cruz aparece la Virgen con iconografía bizantina de kiriotisa, como trono de sabiduría, sosteniendo al niño Cristo.
Se trata de un crucero de ánimas en granito, protegido por un baldaquino amplio con tejado a cuatro aguas sobre cuatro pilares cuadrados y rodeado por una verja. Tiene una altura de 325 cm, con 54 de perímetro varal sobre un pedestal de 38 cm.
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