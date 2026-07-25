Ponteareas licita los tres últimos puestos de Mercatea

El Concello de Ponteareas ha sacado a licitación los tres últimos puestos del nuevo Mercado Municipal Mercatea, destinados a charcutería, vinoteca y bar-cafetería. Para facilitar información a los interesados, el lunes 27, a las 17.00 horas, se organizará una visita guiada a las instalaciones.

Las concesiones tendrán una duración inicial de 15 años, prorrogables hasta un máximo de 50, y no habrá canon concesional.

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La adjudicación se realizará según la calidad del proyecto empresarial, valorando experiencia, plan de explotación y propuesta de equipamiento e integración estética.