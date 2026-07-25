Una peregrina eterna obra de José Molares, en ruta por A Ramallosa

El Concello de Nigrán cuenta desde ayer viernes en la alameda de A Ramallosa con una escultura de José Molares dedicada a los peregrinos y al Camino Portugués por la Costa. La pieza, realizada en bronce, representa a una peregrina en plena travesía y alcanza 2,30 metros de altura, 1,30 metros de ancho y un metro de fondo.

La obra fue descubierta por el propio escultor y el alcalde, Juan González, quien destacó que se convertirá en un emblema del municipio y reforzará su vinculación con la ruta jacobea.

Esta obra de arte de Molares supuso una inversión de 77.000 euros con cargo al Plan Concellos 2022 de la Deputación de Pontevedra y fue instalada a escasos metros del Centro de la Tercera Edad.

La iniciativa partió de la Asociación de Empresarios Ovalmi, que trasladó al Concello la propuesta de rendir homenaje al Camino mediante una obra de Molares, artista afincado en Nigrán desde hace 27 años y autor de varias esculturas públicas.

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Según los últimos datos aportados por el gobierno local, en lo que va de año ya han pasado por el Camino Portugués de la Costa más de 43.000 peregrinos, un 23% más que en 2025. Desde su oficialización en mayo de 2016, esta ruta ha sido recorrida por más de 300.000 personas.