El pago en efectivo ahora también es automático en los negocios de Vigo

Avanzar o morir. Los negocios de Vigo se han tenido que ir adaptando en los últimos años al incontrolable bum tecnológico que les ha obligado, en muchos casos, a cambiar completamente su operativa diaria. Salvo bares y comercios muy contados, todos permiten ya, por ejemplo, el pago con tarjeta mientras que antes tenían reticencias por las comisiones que les cobran los bancos por el TPV (conocido más comúnmente como datáfono). Algunos incluso cobran también por Bizum, el famoso sistema de envío de dinero rápido a través del teléfono móvil. Pero sin duda uno de los aspectos que más llaman la atención es que en cada vez más establecimientos, especialmente cafeterías, es habitual que el pago en efectivo se haga directamente a través de una máquina.

«Nos ahorramos muchos trámites administrativos con este dispositivo», asegura Javier Ferreiro, dueño del café Vitruvia, uno de los negocios hosteleros que tiene implantado este sistema. Concretamente, el camarero solo tiene que marcar el importe de la cuenta en la máquina. A partir de ahí, todo el proceso se automatiza: el cliente mete las monedas y los billetes y es el propio dispositivo el que se encarga de contar el dinero y devolver el cambio, si lo hubiese. De esta forma, se eliminan posibles fallos humanos en la devolución de los cambios y, además, todo el proceso de cierre de caja lo hace directamente la máquina, de forma que los camareros pueden dedicarse íntegramente a la atención de los clientes en las mesas y al resto de tareas que nada tienen que ver con la gestión de lo recaudado.

Concretamente, la máquina que utilizan en el Vitruvia es uno de los modelos más utilizados (fabricado por Azkoyen) y es un sistema inteligente de gestión automática de efectivo que valida billetes y monedas, calcula el cambio de forma precisa y registra cada operación. La solución automatiza los procesos de cobro, mejora la seguridad al mantener el dinero protegido en el interior del equipo, reduce errores y permite una integración directa con los sistemas de punto de venta para optimizar la gestión diaria de comercios y establecimientos de hostelería.

Entre las principales ventajas de este tipo de dispositivos destaca la reducción de los descuadres de caja, ya que todas las operaciones quedan registradas y el efectivo permanece protegido en el interior del equipo durante toda la jornada. Además, el sistema dificulta los hurtos y detecta billetes falsos o monedas no válidas, lo que incrementa el control sobre la recaudación diaria.

Al integrarse con los TPV, facilita el seguimiento de las transacciones, simplifica los arqueos de caja y ofrece una trazabilidad completa de cada operación. A ello se suma una mejora de la higiene al evitar el contacto directo de los empleados con el dinero en efectivo, un aspecto especialmente valorado en sectores como la hostelería, el comercio minorista o la alimentación.

«Los clientes ya están acostumbrados. Nuestro personal le dice cuánto es y mete directamente el dinero en la máquina. Es algo beneficioso para todos», incide Javier Ferreiro. No solo son los establecimientos de hostelería los que están incorporando progresivamente este tipo de soluciones automáticas para la gestión del efectivo. Tiendas de alimentación, como el supermercado Trujillo, ubicado en Travesía de Vigo, también pide a los clientes que quieren pagar con monedas o billetes que las depositen en la máquina.