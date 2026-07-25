La Guardia Civil asume la investigación por el presunto envenenamiento en el crucero de Disney que hizo escala en Vigo

La Guardia Civil ha asumido finalmente la investigación policial por el caso de presunto envenenamiento o intoxicación ocurrido en el crucero de «Disney Dream» que hizo escala este viernes en Vigo. El caso trastocó la parada de la embarcación en la ciudad olívica después de que una trabajadora de nacionalidad argentina denunciase que otra le había echado algo en una botella de agua, motivo por el que fue trasladada y atendida en el Hospital Fátima, tras lo cual regresó al barco, que el mismo viernes por la tarde siguió rumbo hacia A Coruña tal y como estaba previsto.

Tras la alerta, fue la Guardia Civil la que hizo las primeras indagaciones y tomas de declaraciones a bordo del crucero atracado en el Puerto, si bien la perjudicada presentó denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Vigo, motivo por el que en un primer momento no estaba claro qué cuerpo policial haría la investigación, si bien la cuestión ya se ha clarificado.

Al menos por el momento no se practicó ninguna detención. El Instituto Armado deberá ahora analizar toda la información para decidir el rumbo que toma este particular caso ocurrido en alta mar y en el que ni la denunciante ni la trabajadora a la que culpa, también argentina, están ya en Vigo ni tienen relación alguna con esta urbe.

Tarifas de más de 2.600 euros por persona

El reconocible buque de perfil retro y en el que destacan sus dos chimeneas en las que luce la icónica silueta de Mickey Mouse, llegó a Vigo en el marco de un viaje de posicionamiento de siete noches entre Barcelona y Southampton con Cartagena, Málaga, Vigo y A Coruña como escalas intermedias y precios a partir de 2.636 euros por persona.

Consignado por Incargo Galicia, el Disney Dream llegó con 3.826 pasajeros de mayoría estadounidense y británica que viajan atendidos por 1.439 tripulantes