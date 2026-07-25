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Sequía

A Guarda urge a la ciudadanía a reducir el consumo de agua

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D. P.

A Guarda

El Concello de A Guarda ha reiterado su llamamiento a reducir el consumo de agua a la ciudadanía ante unos registros diarios próximos a los 3,5 millones de litros y el riesgo de una futura sequía, informó ayer el Concello.

Los depósitos municipales permanecen en niveles inferiores a los habituales y no logran recuperarse, según explica la nota difundida.

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El gobierno local mantiene cerradas fuentes y lavapiés y ha suspendido el riego de zonas verdes. También pide evitar llenar piscinas o regar jardines y advierte de que, si continúa el consumo elevado, podrían aplicarse restricciones o cortes puntuales. .

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