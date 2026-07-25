El gimnasio «maldito» de Travesía de Vigo deja tirados durante dos horas a sus usuarios

Después de más de medio año de retrasos y promesas incumplidas, Vivagym abrió su esperado gimnasio en el centro comercial Travesía de Vigo el pasado miércoles. Tras una inauguración por todo lo alto, sin embargo, el centro ha empezado a dar problemas después de solo dos días. Y es que pese en teoría abre a las 6.30 de la mañana, los usuarios más madrugadores se encontraron este viernes con el gimnasio cerrado a cal y canto. En el interior estaban las luces encendidas, pero no había actividad alguna. Tampoco ningún empleado que pudiera dar explicaciones ni un número de teléfono al que llamar.

Conforme fueron pasando el tiempo, se llegaron a acumular decenas de deportistas en el acceso al gimnasio, a la vez que crecía el malestar. Muchos, cansados de esperar, se acabaron yendo para casa o para su trabajo, pues la mayoría iba a entrenar antes de empezar su jornada laboral. «Yo llegué a las ocho de la mañana y estaba todo cerrado. Mucha gente, cansada de esperar, se acabó yendo. Ni siquiera el guardia de seguridad del centro comercial sabía lo que estaba pasando», asegura Raquel Lago, una de las usuarias afectadas.

Ánimos muy caldeados

Finalmente, con los ánimos ya muy caldeados, una empleada del gimnasio llegó a las 8:45, más de dos horas después, para abrir el centro. La única explicación que dio fue que el encargado de abrir por la mañana tuvo una incidencia. Varios usuarios mostraron su disconformidad. Alguno, al no tener ya tiempo para entrenar, lo único que pudo hacer es entrar al vestuario para cambiarse y dirigirse a su puesto de trabajo. Otros, pidieron una hoja de reclamaciones para denunciar la situación.

Desde Vivagym inciden en que se trató de un error humano «puntual». «Debido a un imprevisto de fuerza mayor, el técnico encargado de la apertura no pudo llegar a la hora prevista, lo que provocó un retraso de aproximadamente dos horas. Afortunadamente, la incidencia ya ha quedado resuelta y el gimnasio se encuentra abierto y funcionando con total normalidad», explican, a la vez que piden disculpas a los usuarios afectados.