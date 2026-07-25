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Desembarco «british» en Vigo en el Día de Galicia

Segunda escala de la temporada del crucero «Celebrity Apex»

El crucero «Celebrity Apex», atracado este sábado en Vigo.

El crucero «Celebrity Apex», atracado este sábado en Vigo. / Alba Villar / FDV

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Francisco Díaz Guerrero

En su segunda escala de la temporada de las cinco que tiene previstas, este sábado arribó a Vigo el mega crucero abanderado en Malta, Celebrity Apex, en el que viajan algo más de 3.000 pasajeros de mayoría británica que acaban de iniciar en Southampton un crucero de nueve noches que completará en los próximos días tras visitar Lisboa, Leixoes, A Coruña, Bilbao y Le Havre.

El vistoso Apex luce los colores de la naviera estadounidense de origen griego Celebrity Cruises cuya flota la integran 14 buques y que opera englobada en el grupo Royal Caribbean. Durante las horas de escala los cruceristas disfrutaron de una intensa jornada visitando la ciudad y participando en excursiones organizadas a O Grove, (que incluyó una travesía marítima en aguas de la ría de Arousa con degustación de mejillones y productos típicos), Combarro, A Toxa, fortaleza de Valença do Minho y Baiona.

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La semana finaliza con la visita dominical del Liberty of the Seas y sus más de 4.000 pasajeros.

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