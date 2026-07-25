Lo que nunca debe faltar en tu bolsa de la playa: toalla, sombrilla, crema solar... y un kit casero de rescate

Hace menos de un mes, la madre y la abuela de un niño de 5 años fallecían mientras trataban de rescatarlo en una presa de Palencia. Un episodio dramático que, por desgracia, también es recurrente. El grupo Remoss de la Universidad de Vigo, que acumula años de experiencia en el estudio de los ahogamientos, propone «cambiar el paradigma de comportamiento» y empezar a «generar en los ciudadanos una cultura de la prevención» con el Kit de Rescate LANZA, una consigna para facilitar que interioricemos los pasos a seguir cuando un familiar o una persona cercana están en peligro.

«El ahogamiento se puede prevenir, pero necesitamos cambiar el chip. Seguimos en cifras históricas a pesar de que cada vez hay más campañas de divulgación y estamos presentes en los medios más que nunca. Los datos son estremecedores y es un problema de salud pública que debemos abordar entre todos. Una de las soluciones pasa por ajustar los servicios de socorrismo a las necesidades reales, pero también hace falta una conciencia ciudadana sobre cómo prevenir y cómo actuar cuando somos testigos de un ahogamiento. Y este kit es un complemento en lo que esperamos sea un camino para reducir los números actuales», destaca el catedrático Roberto Barcala, responsable del grupo Remoss de la Facultad de Educación y Ciencias del Deporte de Pontevedra.

Recomendaciones a seguir en caso de presenciar un ahogamiento elaboradas por Roberto Barcala (UVigo) y Silvia Aranda (Universidad de Barcelona). / Cedida

Los países anglosajones han llevado a cabo exitosas campañas con eslóganes como 'Reach, Throw, Don´t Go' para enseñar a la población la importancia de mantenerse fuera del agua, lanzar algún objeto flotante y avisar a los servicios de socorrismo o emergencias. Junto con Silvia Aranda, de la Universidad de Barcelona, Barcala ha desarrollado el Kit de Rescate LANZA. Consiste en un sencillo equipamiento familiar, como un churro o una garrafa atada a una cuerda, y una regla nemotécnica: Llamar al 112, Avisar al socorrista, No entrar en el agua, Zona segura en la orilla, y Arrojar el kit a la persona en apuros.

«Simplemente es hacer una reflexión cuando vas a la playa y tener siempre un plan B. Igual que pensamos qué haríamos en nuestra casa si se origina un incendio, se trata de tener en mente qué podemos lanzar a alguien para que pueda flotar, desde una nevera de playa vacía a un churro de piscina atado a una cuerda. Es como una llamada a la acción. Igual que llevamos la crema solar y la sombrilla para no quemarnos y agua para hidratarnos tenemos que cambiar nuestras costumbres para ayudar sin ponernos en riesgo», añade.

«Si tu hijo se ahoga el instinto te lleva a meterte en el agua, pero el kit te da una alternativa para ayudarlo con seguridad. E incluso en el caso de que el instinto te venza, porque por mucho que te digan vas a entrar, hazlo con algo que te pueda hacer flotar. Hay que prevenir y tomar conductas lo más seguras posibles porque vemos continuamente como los testigos acaban convirtiéndose también en víctimas», insiste Barcala.

El Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, que se celebra cada 25 de julio, es una buena ocasión para insistir en la necesidad de tomar medidas por parte de administraciones y ciudadanos. Barcala apunta a la tesis realizada por Patricia Sánchez, médica del 061, sobre los ahogamientos en Galicia durante los últimos 17 años: «El número no desciende, incluso hay momentos en los que se ha incrementado. Nos leímos las 1.200 historias y son estremecedoras. Desde padres que relataban que no habían escuchado a su hijo gritar, porque la gente sigue pensando que los ahogados lo hacen y no es así, a personas mayores que habían ido solas a la playa. Es un problema estructural frente al que debemos actuar, como en su día se hizo con los accidentes de tráfico».

«El problema es que queremos las mejores fiestas, con los mejores fuegos y orquestas, antes que un socorrista que parece que no hace nada. Los servicios de socorrismo deberían empezar antes, porque el cambio climático nos trae olas de calor y ya estamos teniendo picos de ahogamiento a finales de junio. Necesitamos, como mínimo, tres meses. E incluso también en Semana Santa. Además, el uso que le damos al agua ha cambiado y hay muchos deportes náuticos, campamentos y ocio activo de las personas mayores. Tenemos un tejido en torno al medio acuático que no puede esperar más a tener un servicio de calidad», demanda.

Noticias relacionadas

Por otro lado, también los ciudadanos deben evitar conductas peligrosas: «Si vas con tu hijo a la playa tendrás que vigilarlo y si hay bandera roja, aunque seas el mejor nadador del mundo, debes respetarla. Asociamos el medio acuático al ocio, pero no es una discoteca. Si te tomas una cerveza en el bar y te mareas, te sientas. En el mar, te ahogas».