SIN RASTRO
Se cumplen 27 días de la desaparición en Redondela de la vecina de Vigo, María Pereira
La familia no desiste en la lucha por dar con el paradero de esta mujer, vista por última vez el 29 de junio
La familia de María Pereira ha convocado esta mañana de sábado una gran batida para dar con el paradero de esta mujer vecina de Vigo a la que se le vio por última vez en Redondela el 29 de junio.
En los 27 días que lleva desaparecida, su familia no ha cesado en su lucha por encontrarla, reclamando a la vez el máximo esfuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en su búsqueda.
Vecina de Vigo de 75 años de edad, a María Pereira se le perdió la pista en Redondela. En esta localidad la ubican las cámaras, y aquí se encontró un pañuelo suyo y quedó registrada la última señal de su teléfono móvil.
La batida de este sábado partió del área recreativa de Redondela a las 9.00 horas y pese a ser festivo han acudido un buen número de personas. María, vecina de la calle Anduriña de Vigo, sufre principios de alzhéimer.
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