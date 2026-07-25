Cultura
Coruxo convértese nun punto de encontro entre culturas con música e baile de Letonia ou Perú
A Romaría da Buxaina e o Festival Internacional de Coruxo celebraranse no Vao este domingo e o luns
O Vao acollerá esta fin de semana dúas xornadas dedicadas á música, ao baile e á cultura popular coa celebración da Romaría da Buxaina e dunha nova edición do Festival Internacional de Coruxo. As actividades, organizadas polo Grupo Etnográfico A Buxaina, desenvolveranse o domingo 26 e o luns 27 de xullo e serán de acceso libre. O Festival Internacional de Coruxo celebrarase o luns, a partir das 21.00 horas, no campo do Vao, aínda que as portas abrirán media hora antes. O encontro reunirá sobre o mesmo escenario agrupacións procedentes de Letonia, Panamá, Perú e Galicia, nunha programación que permitirá coñecer músicas, bailes e tradicións de diferentes partes do mundo.
A organización destaca que o festival está xa «consolidado como unha das citas culturais máis importantes do verán na cidade» e subliña que o seu obxectivo é fomentar o intercambio cultural e o respecto pola diversidade. A entrada será de balde e o evento estará aberto tanto á veciñanza como ás persoas que se acheguen a Coruxo. A programación comezará xa o domingo coa Romaría da Buxaina, que se desenvolverá na contorna da capela do Vao. A xornada arrancará ás 12.00 horas coa actuación de Tres Pés e continuará ás 13.00 horas coas Tradiolimpiadas, unha proposta baseada nos xogos tradicionais.
Pola tarde, a partir das 16.00 horas, actuará o grupo Pataghullos e celebrarase unha festa da escuma. Ás 17.00 horas comezará unha foliada aberta na que o público poderá participar cantando, tocando instrumentos ou bailando. A Buxaina considera que estas dúas actividades permiten combinar «a identidade propia coa apertura ao mundo» e reafirmar o seu compromiso coa promoción da cultura tradicional galega e coa convivencia entre pobos.
Os carteis desta edición incorporan tamén unha novidade, xa que foron seleccionados entre as propostas presentadas ao primeiro concurso de deseño convocado nos centros educativos de Coruxo e da súa contorna. Coa iniciativa, o colectivo busca «involucrar as novas xeracións» na organización e difusión das actividades culturais da parroquia.
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