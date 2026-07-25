Instalaciones
El campo del San Mateo se llamará «Manolo Gil»
El campo de fútbol de San Mateo, en Ponteareas, cuyas mejoras se inauguran este domingo, pasará a denominarse «Manolo Gil», en homenaje a esta figura vinculada al fútbol en Ponteareas, primero en el S.D. Juvenil y, durante los últimos 15 años, al Sporting Club San Mateo, una de las enseñas del fútbol femenino en Galicia.
La inauguración del recinto rehabilitado será a las 11.00 horas con la presencia prevista del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, acompañado de su homólogo en la Federación Gallega. También estarán la alcaldesa, Nava Castro, y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López. Precisamente, ambas administraciones son las responsables de las obras realizadas para modernizar el terreno de juego.
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