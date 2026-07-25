La calle Hortas Reais de Baiona se transforma en una nueva plaza pública

La Diputación de Pontevedra ha aprobado el proyecto de humanización de la calle Hortas Reais, en Baiona, con un presupuesto de 350.000 euros, según informó la institución provincial. La actuación, incluida en el PAI Val Miñor y cofinanciada por la Unión Europea, transformará la vía en una nueva plaza pública con prioridad peatonal.

Según la Diputación, el proyecto contempla una plataforma única, 430 metros de espacio destinado a peatones y restricciones al tráfico, limitado a residentes y servicios básicos. La nueva plaza contará con zonas ajardinadas, árboles y bancos. También se renovarán las tuberías de saneamiento y abastecimiento y se soterrará el cableado aéreo.

Noticias relacionadas

El presidente provincial, Luis López, destacó que la intervención busca crear un espacio social, abierto y plural, siguiendo el modelo de una «ciudad amable».