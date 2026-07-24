La Xunta ofrece al Concello de Vigo la cesión gratuita de la antigua estación de autobuses

La Xunta ha ofrecido al Concello de Vigo la cesión gratuita del inmueble de la antigua estación de autobuses, situado en la avenida de Madrid. La propuesta incluye tanto la parcela como sus accesos y permitiría al gobierno municipal asumir la gestión de unos terrenos que el Plan Xeral de Ordenación Municipal reserva para zonas verdes y viarios.

El ofrecimiento fue trasladado al Concello mediante una carta del director xeral de Patrimonio, José María Barreiro. En ella, el Gobierno gallego manifiesta su disposición a tramitar el expediente de cesión «en las condiciones actuales» del inmueble.

El Concello había solicitado inicialmente la reversión del bien. Sin embargo, la Administración autonómica sostiene que esta fórmula jurídica no resulta viable después de analizar «las circunstancias de la adquisición de los terrenos».

Entorno de la chabola en la que ocurrió el crimen de la antigua estación de buses de Vigo / Alba Villar

Tras estudiar las distintas alternativas posibles, la Xunta considera que la cesión gratuita constituye la opción más adecuada para amparar la futura utilización municipal de la parcela. El inmueble lleva sin actividad desde la apertura de la nueva estación intermodal de Urzaiz.

El Ejecutivo gallego insta ahora al Concello de Vigo a presentar una solicitud formal de cesión en los términos planteados. Este trámite permitiría «iniciar el expediente y formalizar la resolución» para transferir el inmueble a la Administración local.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ya anunció que el Ayuntamiento aceptará la cesión de la antigua estación de autobuses una vez que la Xunta formalice el traspaso del inmueble. El regidor sostuvo que el edificio debe revertir al municipio al haber sido construido sobre unos terrenos cedidos en su día por el Concello y subrayó que la transferencia «no supone ningún regalo», sino el cumplimiento de un derecho que la administración local lleva años reclamando.

Caballero recordó que el Concello ha solicitado «en un sinfín de ocasiones» la cesión gratuita de las instalaciones desde que dejaron de prestar servicio y aseguró que la última petición fue trasladada a la Xunta hace aproximadamente un mes. En este sentido, insistió en que el gobierno gallego debe completar el proceso «lo antes posible».

El alcalde describió la situación de la antigua estación como un espacio «en unas terriblemente malas condiciones» y afirmó que, mientras el inmueble continúe siendo titularidad de la Xunta, corresponde a la administración autonómica mantenerlo en condiciones dignas. A su juicio, el edificio se ha convertido en «un lugar de marginación» que requiere una actuación inmediata.

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Críticas a la nueva terminal

Además, Caballero extendió sus críticas al estado de la nueva estación de autobuses, cuya conservación también atribuyó a la Xunta, y reclamó que el Ejecutivo autonómico adopte medidas para mejorar unas instalaciones que, según afirmó, se encuentran igualmente «en una situación lamentable».