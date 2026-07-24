La Xunta ofrece la cesión gratuita al Concello de la antigua estación de buses tras más de tres años abandonada

En diciembre de 2022, la estación de buses de la Avenida de Madrid echaba el cierre al estrenarse la intermodal, integrada en el complejo de Vialia. Desde entonces, la antigua terminal está completamente abandonada, sin uso y convertido en uno de los espacios de mayor marginalidad de toda la ciudad. Este viernes, por fin, parece que la situación ha empezado a desbloquearse. Y es que la Xunta anunció que ofrece al Concello de Vigo la cesión gratuita de la parcela, de más de 15.000 metros cuadrados, para que sea el Ayuntamiento el que se encargue de decidir su futuro uso. El ofrecimiento fue trasladado al Concello mediante una carta del director xeral de Patrimonio, José María Barreiro. En ella, el Gobierno gallego manifiesta su disposición a tramitar el expediente de cesión «en las condiciones actuales» del inmueble.

Hay que tener en cuenta que esa parcela fue cedida hace años por el propio Ayuntamiento a la Xunta para la construcción de la terminal de buses y ahora, al no tener ya ese uso, el gobierno gallego plantea una especie de devolución. Tras estudiar las distintas alternativas posibles, la Xunta considera que la cesión gratuita constituye la opción más adecuada para amparar la futura utilización municipal del terreno.

La reacción del Ayuntamiento a esta propuesta fue inminente. El alcalde, Abel Caballero, anunció que aceptará la cesión de la antigua estación de autobuses una vez que la Xunta formalice el traspaso del inmueble. El regidor sostuvo que el edificio debe revertir al municipio al haber sido construido sobre unos terrenos cedidos en su día por el Concello y subrayó que la transferencia «no supone ningún regalo», sino el cumplimiento de un derecho que la administración local lleva años reclamando.

Caballero recordó que el Concello ha solicitado «en un sinfín de ocasiones» la cesión gratuita de las instalaciones desde que dejaron de prestar servicio y aseguró que la última petición fue trasladada a la Xunta hace aproximadamente un mes. En este sentido, insistió en que el gobierno gallego debe completar el proceso «lo antes posible». Además, el alcalde criticó el estado de la nueva estación de autobuses, cuya conservación corresponde a la Xunta, y reclamó que la administración autonómica adopte medidas para mejorar unas instalaciones que, según afirmó, se encuentran igualmente «en una situación lamentable».

El Concello tiene claro a qué quiere destinar ese espacio. Es más, su uso está recogido en el PXOM que está ya en vigor. El objetivo es que esa parcela sea una gran área de encuentro social y uso para la ciudadanía, con parques infantiles y distintos juegos, con grandes zonas verdes y la necesaria reordenación del tráfico. Es decir, ese enclave estratégico entre la Avenida de Madrid, Martínez Garrido y Gregorio Espino se recuperará para la ciudad.

Hay que tener en cuenta que la situación de la antigua estación de autobuses es completamente límite. Durante sus últimos años de vida ya estaba en un estado más que precario, con los baños totalmente insalubres, pantallas sin funcionar y numerosas goteras que hacían la vida imposible a los viajeros. Desde su cierre, más de una decena de personas sin hogar se trasladaron a los accesos para montar un campamento y vivir allí. El problema ya no solo son los riesgos a los que se exponen al estar a la intemperie, con temperaturas muy bajas en invierno y consiguiendo alimentos como pueden, sino que la mayoría de ellos consumen droga y han provocado numerosos conflictos con los comerciantes, vecinos y otras personas que se acercan por la zona.

El episodio más grave tuvo lugar el año pasado, cuando Silvia G. V., una de las chabolistas, mató presuntamente a Roberto, de 56 años. La víctima recibió puñaladas en cuello, tórax y costado y los intentos de los sanitarios para salvarle la vida fueron en vano. La detenida tiene en su historial médico diagnóstico de enfermedad mental. Esta pareja de indigentes había sido identificada en anteriores ocasiones por la Policía Local, aunque se desconoce si mantenían una relación sentimental. La caseta que compartían para dormir es un chabola pequeña hecha con sábanas, cartones y madera, situada contra la fachada de la terminal, y con una cama dentro. Silvia acabó ingresando en prisión.

El crimen, como no podía ser de otra forma, desató un importante revuelo en la antigua estación de buses. Sin embargo, pese a la inseguridad que se sigue viviendo allí, y aunque hubo anuncios de la Xunta de su voluntad de vallar el recinto, la situación no ha cambiado y la antigua terminal de autobuses continúa siendo un refugio donde pernoctan varias personas sin hogar. Con la cesión anunciada de la parcela al Concello de Vigo, se produce el trámite administrativo necesario para acabar con la eterna guerra de competencias entre administración autonómica y local y el Ayuntamiento tendrá vía libre para poner solución al problema en el que se había convertido la antigua estación.