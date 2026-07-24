El PP de Vigo pide cambiar el modelo de financiación de la vivienda municipal
Luisa Sánchez propone destinar los remanentes del Concello a la construcción de vivienda pública y critica el endeudamiento previsto y la política de alquileres de Zona Franca.
«El alcalde tiene 200 millones de euros en la cuenta bancaria sin ningún destino, pero escatima el dinero para la vivienda pública. Prefiere endeudarnos a todos con créditos millonarios los próximos 30 años», ha señalado la líder de la oposición, que ha arremetido contra Abel Caballero por su inacción en vivienda y por pretender hacer de este problema un «negocio» a través de Zona Franca. La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha anunciado que su grupo llevará al próximo pleno una propuesta para modificar las bases de la futura empresa municipal de vivienda.
La formación propone destinar 60 millones de euros de los remanentes de Tesorería a la empresa municipal y critica que el plan contemple solicitar un préstamo de hasta 10 millones de euros. Además, denuncia que la empresa, todavía sin constituirse, solo prevé construir 93 viviendas hasta 2030.
Sánchez también cuestiona las promociones previstas en Esturáns y Santa Cristina por sus retrasos y destaca la actividad de la Xunta en Navia, donde, según afirma, ya están en marcha nuevas promociones de vivienda pública.
Por último, la líder popular critica el proyecto de vivienda de Zona Franca en Portanet al considerar que los alquileres previstos son superiores a los del mercado y que los requisitos de acceso no favorecen a quienes más necesitan una vivienda asequible. Aunque apoyó la construcción, reclama un modelo verdaderamente accesible.
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