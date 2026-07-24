La pasión de «Carmen» envuelve una noche de ópera en Castrelos

La noche cayó sobre Castrelos al ritmo de Bizet. Mucho antes de que sonaran las primeras notas, las gradas y la platea del auditorio ya se habían llenado de familias, aficionados a la ópera y curiosos atraídos por una de las citas más singulares del verano vigués. Mantas sobre el césped, conversaciones en voz baja y un murmullo creciente acompañaron la espera hasta que el escenario se iluminó y Carmen comenzó a desplegar toda la fuerza de una historia que, siglo y medio después de su estreno, sigue cautivando al público.

La producción reunió sobre las tablas a 23 cantantes y 24 músicos para dar vida a la obra maestra de Georges Bizet, estrenada en París en 1875 y convertida en una de las óperas más representadas del mundo. Este viernes el auditorio de Castrelos se transformó en un gran teatro al aire libre donde la pasión, los celos y el destino trágico de la cigarrera sevillana atraparon la atención de miles de espectadores.

Un momento de la representación de «Carmen» en Castrelos. / Pablo Hernández Gamarra

Los aplausos no tardaron en llegar. La Habanera, uno de los pasajes más célebres de la historia de la música, fue recibida con entusiasmo por un público que reconocía cada compás, mientras que La marcha del Toreador desató una de las mayores ovaciones de la noche. Entre ambas, la representación fue construyendo un relato intenso, apoyado en una puesta en escena sobria y en un elenco que sostuvo con solvencia los momentos de mayor exigencia dramática.

La gratuidad del espectáculo volvió a convertir la ópera en una propuesta al alcance de todos. En las gradas convivían melómanos habituales con vecinos que asistían por primera vez a una representación lírica, demostrando una vez más la capacidad de Castrelos para acercar la cultura a públicos muy diversos.

Noticias relacionadas

Con Carmen, el auditorio vigués volvió a reivindicar su condición de gran escenario del verano gallego. Más allá de los grandes conciertos, como el de Deep Purple, la respuesta del público confirmó que la ópera también tiene un espacio propio en la programación estival de la ciudad y que los clásicos siguen encontrando en Vigo un público dispuesto a dejarse emocionar.