Muere ahogado un bebé en una piscina particular en el barrio vigués de Teis

Tragedia en Vigo. Muere ahogado un bebé en una piscina particular en el barrio de Teis.

Según informa 112 Galicia, los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 17.40 horas, cuando un particular llamó para solicitar asistencia sanitaria urgente.

De inmediato, se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y, de forma complementaria, a los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Los profesionales sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente no fue posible salvar la vida del menor.

Desde 112 Galicia se solicitó la intervención del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), con el objetivo de prestar apoyo especializado a la familia.

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