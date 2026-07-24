El Ministerio ya dispone del terreno para proyectar la Biblioteca del Estado en Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este viernes que el Ayuntamiento ha dado un «paso muy importante» para avanzar en la futura Biblioteca del Estado, después de que la parcela prevista para su construcción haya quedado ya a disposición del Ministerio de Cultura. Según explicó el regidor, este trámite permitirá que el Gobierno central pueda iniciar la redacción del proyecto de la infraestructura.

Caballero destacó que la cesión del solar desbloquea una actuación que el Ayuntamiento lleva años reclamando al Ejecutivo estatal y aprovechó para cargar contra la Xunta de Galicia y el PP por su oposición al proyecto. El alcalde aseguró que, cuando solicitó la dotación para Vigo, el gobierno gallego trasladó al Ministerio de Cultura su rechazo a la iniciativa y defendió como prioritaria la ejecución de reformas en la Biblioteca Pública de Pontevedra.

En este sentido, sostuvo que el Ayuntamiento tuvo que librar una «durísima batalla» con la Xunta para conseguir que el Estado impulsara la biblioteca en Vigo. «La ganamos», afirmó Caballero, quien insistió en que, una vez puesto el terreno a disposición del ministerio, el siguiente paso será la elaboración del proyecto de una infraestructura cultural largamente reivindicada para la ciudad.